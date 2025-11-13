Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe
Yolsuzluk tutuklusu CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada trollüğünü yapan ve 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabı' ibaresi bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Etkili Haber isimli hesaplara dezenformasyon içeren bilgiler yaydıkları gerekçesiyle erişim engeli kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, X sosyal medya platformunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) ve Etkili Haber (@etkilihaber1) rumuzlu hesap üzerinden, devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamada, Başsavcılık tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ilgili hesapların erişime engellenmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi.
İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince, bu hesapların 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazıldığı bilgisi verildi.
