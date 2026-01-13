Ekrem’in adamları 300 milyona çöktü

HABER MERKEZİ

Sözde ‘Sosyal Sorumluluk Projesi’ kapsamında İstanbul’un Şile, Beykoz, Silivri, Çatalca ilçelerinde alım garantili mevsimlik çiçek üretimi yaptırarak dar gelirli köylülere istihdamı sağlandığını öne süren CHP’li İBB Yönetiminin büyük bir rezaleti patlak verdi. CHP’nin yolsuzluktan tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu’nun liderliğini yaptığı “İmamoğlu Suç Örgütü” iddianamesinde yer alan 143 suçtan 11’nin gerçekleştiği Ağaç A.Ş.’nin, 8 kooperatif üzerinden 18 köydeki gariban köylüden toplamda 300 milyon TL’lik mevsimlik çiçek alımı yaptığı halde sözleşme imzalanmadığı gerekçesiyle tam bir yıldır ödeme yapmadığı ifade edildi.

GARİBAN KÖYLÜ ORTADA KALDI

İstanbul’un yeşil alan çalışmalarını yürütmek amacıyla 1997 yılında kurulan ve İBB’nin park, bahçe, peyzaj alanlarından sorumlu olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu Suç Örgütü İddianamesinde yer alan 143 eylemden 11’nin gerçekleştiği ve adrese teslim ihalelerle paranın talan edildiği Ağaç A.Ş.’de çalışan 4 bin personel zorla başka şirketlere sürülürken, şimdi de bin bir emekle ürettikleri mevsimlik çiçekleri teslim eden köylü kooperatiflerinin alacaklarını tahsil edemediği ortaya çıktı. Aylık 250 bin TL net maaş alıp, 30 günlük kirası 170 bin TL olan makam araçlarında sefa süren CHP’li yöneticilerin, sırf “sözleşme yapılmadığı” gerekçesiyle kooperatif emekçilerinin toplamda 300 milyon Türk lirasını bulan alacaklarını ödememekte direndiği öğrenildi.

EKREM’İN EMİR ERİ

Ağaç A.Ş.’ye güvenerek ekim yapan Şile, Beykoz, Silivri, Çatalca’daki 8 kooperatife bağlı köylüler kara kara düşünürken, çiçeklerin ekiminden sorumlu Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ise sorumluluk almadığı ifade edildi. Yapılan toplantılarda “Ben Ekrem İmamoğlu’nun emir eriyim” diyen Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman ve ekibinin, önce dikimleri yaptırıp ‘daha sonra hallederiz’ sözlerine güvenerek mağdur olan üreticilere, yapılan alımlar sözleşme ile resmiyet kazanmadığı gerekçesiyle ödeme yapmaya yanaşmadığı bildirildi.

MAKBUZLARLA KALDILAR

Bir yıl önce gönderdikleri mevsimlik çiçeklerin Ağaç A.Ş. tarafından belirlenen yerlere dikildiği fakat alacaklarını bir türlü tahsil edemediklerini belirten mağdurlar, ellerinde gönderdikleri sevkiyatla ilgili belgelerin dışında bir yazılı belge olmadığını dile getirdi.

Çözüm için İBB’den muhatap bulamadıklarını ve tüm kapıların yüzlerine kapandığını belirten üreticiler, ilerleyen günlerinde İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde eylem için toplanmayı düşündüklerini aktardı.