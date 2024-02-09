Ekrem’i koltuktan edecek bomba! DEM, Başak’ın yerine öyle birini buldu ki…

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen ilerin başında İstanbul geliyor. Mega kentte CHP mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ile devam ederken AK Parti Murat Kurum'u, İYİ Parti ise Buğra Kavuncu'yu aday gösterdi. Seçimin sonucunu belirleyecek bir oy potansiyeline sahip olduğu ileri sürülen Dem Parti'de ise Başak Demirtaş'ın kemalistlerin tehditleri sonrası geri adım atması sonrası belirsizlik devam ediyor.

Başak Demirtaş'ın adaylığı konusunda partinin içinde uzlaşma sağlanamadığı ve adaylık beyanının istişare süreci yürütülmeden yapılmasına eleştiriler olduğu kulislerden sızan bilgiler arasında. Özellikle parti içinde güçlü bir konumda bulunan kadın örgütlenmesinin, Demirtaş'ın adaylığına karşı çıktığı ve adaylık sürecinin istişare ile belirlenmesi gerektiğine yönelik net bir tutum sergilediği ifade edildi.

Ayrıca, Başak Demirtaş'ın adaylığının Selahattin Demirtaş'ın eşi olarak gündeme getirilmesi ve bu durumun pazarlık nedeniyle aday gösterileceğine dair iddiaların parti içinde rahatsızlığa neden olduğu belirtildi.

Başak Demirtaş'ın geri çekilmesi sonrası Dem Parti'nin İstanbul adaylığı için Meral Danış Beştaş'ın ismi ön plana çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ismi Ankara için de gündeme gelen Beştaş'ın da İstanbul adaylığına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...



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Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini söyledi. 9 Şubat'ta açıklanacak ismin Meral Danış Beştaş olacağı değerlendiriliyor.