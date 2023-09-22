Ekrem’e Haçlıdan övgü

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Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri sürekli yabancılarla dirsek temasında olan ve onlarla rakı balık ziyafeti yapan İmamoğlu’na Haçlıdan bir övgü daha geldi. Monaco Prensi 2. Albert, İstanbul’a kâbusu yaşatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan övgüyle söz etti.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da düzenlenen Dünya Olimpian Forumu’na video mesaj göndererek katılım sağlayan Prens 2. Albert, “Sayın İmamoğlu, siz ve ekibiniz gerçekten kayda değer çalışmalara imza atıyorsunuz. İstanbul çok değerli bir şehir ve spor anlamında başarıların mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması için çabalar gösteriyorsunuz. Sizlerin proje ve deneyimlerini dinlemek bir şeref” ifadelerini kullandı. Haçlının iltifatına mazhar olan CHP’li İmamoğlu ise forumda gerçekleştirdiği konuşmasında umudunu Monaco Prensine bağladı. İmamoğlu, “İstanbul 2036 yolundaki maceramız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, dünya spor haritasının en parlak ve belirgin noktası olmak için yoğun çabalarımızı sürdüreceğiz. Ve bunda çok kararlıyız. Sizlerin varlığı, özellikle davetimizi kabul ederek İstanbul’da buluşmayı kabul etmeniz, etkinliğe dünyanın dört bir yanından katılımınız, spor adına, olimpiyatlar adına umutlarımızı arttırıyor” dedi.