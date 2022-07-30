Ekrem'den sonra asansör de tatile çıktı
Mecidiyeköy metrobüs durağı üstgeçidinde kaydedilen görüntü İstanbul adına utanç vericiydi. Görme engelli vatandaş, asansörlerin çalışmaması sebebiyle çevrede bulunan bir vatandaşın yardımıyla merdivenlerden indirildi.
Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mega kentte yaşayan vatandaşlara hizmet etmek yerine zulmediyor.
İstanbulluların, İmamoğlu döneminde görmediği ve yaşamadığı rezillik kalmadı.
Mega kentte yaşayan vatandaşlar; bu zamana kadar raydan çıkan tramvaylar, yolda kalan metrobüsler ve uçan otobüsler gördü.
Utandıran görüntü
Mecidiyeköy metrobüs durağı üstgeçidinde kaydedilen görüntü İstanbul adına utanç vericiydi. Görme engelli vatandaş, asansörlerin çalışmaması sebebiyle çevrede bulunan bir vatandaşın yardımıyla merdivenlerden indirildi.
Gazeteci Cengiz Alaçayır'ın sosyal medyadan paylaştığı skandal görüntüye yorum yapan vatandaşlar CHP'li İmamoğlu'na tepki gösterdi.