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Tam bir şifa kaynağı! Bakır kazanda 4-5 saat kaynıyor

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Tam bir şifa kaynağı! Bakır kazanda 4-5 saat kaynıyor

Ordu’da kadınlar, geleneksel yöntemlerle dut pekmezi yapmak için bakır kazanların başına geçti...

#1
Foto - Tam bir şifa kaynağı! Bakır kazanda 4-5 saat kaynıyor

Ordu’da asırlık dut pekmezi geleneği, sabahın ilk ışıklarıyla yakılan ateşlerin başında yaşatılıyor.

#2
Foto - Tam bir şifa kaynağı! Bakır kazanda 4-5 saat kaynıyor

Kendine has kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken dut pekmezi, Ordu'da yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Kendilerine ait bahçelerdeki ağaçlara çıkan erkekler, ağacı sallayarak dutları örtülerin üzerine döküyor. Toplanan dutlar ise eşleri tarafından akşamdan hazırlanıyor.

#3
Foto - Tam bir şifa kaynağı! Bakır kazanda 4-5 saat kaynıyor

Kadınlar sabahın ilk ışıklarıyla dut pekmezini bakır kazanlarda kaynatmaya başlıyor. Elde edilen pekmezler ise bir sonraki sezona kadar tüketilmek üzere saklanıyor. Dutların ağaçtan kavanoza ulaşan yolculuğu ise 1 günü aşıyor.

#4
Foto - Tam bir şifa kaynağı! Bakır kazanda 4-5 saat kaynıyor

Altınordu ilçesi Kızılhisar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Bektaş (72), eşi tarafından toplanan dutları belirli aşamalardan geçirdikten sonra kaynatıp pekmeze dönüştürdüğünü söyledi. Bektaş, "Eşim ağaca çıkıyor, biz de yere çadırı seriyoruz. Dallar teker teker silkeleniyor ve dutlar dökülüyor. Bu dutları kovalara dolduruyoruz, eve getirince güzelce temizliyoruz. Elimizle ezip suyla birlikte tavalara koyuyor, ardından suyunu süzüyoruz. Sonrasında suyunu ateşe koyup kaynatınca pekmez kıvamını alıyor" dedi.

#5
Foto - Tam bir şifa kaynağı! Bakır kazanda 4-5 saat kaynıyor

"Bunu kaynatırken bakır tava olması lazım, 4-5 saat kaynaması gerekiyor. Dut pekmezi çok faydalı ve tadı da güzel. Biz ihtiyacımızı görmek için pekmez yapıyoruz, çok fazla olursa satıyoruz. Bu sade de yenir, yoğurt ve tahinle de çok güzel oluyor. Allah izin verirse gelecek yıla kadar yetiyor. Bunu yapması zor, ağaçtan dökülüyor, seçiliyor, çöpleri temizleniyor, son aşamada kaynatılıyor. Çok şükür bu sene 3 kilo kadar pekmezim çıktı" diye konuştu.

#6
Foto - Tam bir şifa kaynağı! Bakır kazanda 4-5 saat kaynıyor

Eşi ile birlikte pekmez yapımına yardım eden Hayrettin Bektaş (78) ise ağaçtan dökülen dutların belirli aşamalardan geçtikten sonra kaynatılarak pekmeze dönüştüğünü belirterek, "Yorucu bir iş, sadece kaynatması 4-5 saati buldu. Dut miktarı fazla olduğunda işlem daha uzun sürüyor. Tadı çok güzel, doktorlar da tavsiye ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

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