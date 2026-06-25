Tam bir şifa kaynağı! Bakır kazanda 4-5 saat kaynıyor

"Bunu kaynatırken bakır tava olması lazım, 4-5 saat kaynaması gerekiyor. Dut pekmezi çok faydalı ve tadı da güzel. Biz ihtiyacımızı görmek için pekmez yapıyoruz, çok fazla olursa satıyoruz. Bu sade de yenir, yoğurt ve tahinle de çok güzel oluyor. Allah izin verirse gelecek yıla kadar yetiyor. Bunu yapması zor, ağaçtan dökülüyor, seçiliyor, çöpleri temizleniyor, son aşamada kaynatılıyor. Çok şükür bu sene 3 kilo kadar pekmezim çıktı" diye konuştu.