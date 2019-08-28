Ekrem’den Koç’a jet diyet

Seçim döneminde CHP’ye adeta ücretsiz ulaşım sponsorluğu yapan Koç grubu, seçim sonrasında belediye koltuklarına yerleşerek karşılık alıyor. Yerel seçimde CHP’li Ekrem İmamoğlu’na özel jet tahsis eden Koç grubunun çeşitli firmalarındaki yöneticileri, jetin diyeti olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve en kârlı şirketlerinde aktif göreve getiriliyor.

Tüpraş’çı erkut hem İBB’ye hem İGDAŞ’a yön verecek

Koç ailesi ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin akçeli ilişkileri gündemden düşmüyor. Ekrem İmamoğlu’nu İBB adaylığı döneminde hem Karadeniz turuna hem Dalaman’a uçuran, maliyete ilişkin fatura tutarını ise açıklayamayan Koç Holding, İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuklarına bir bir yönetici tayin etmeye başladı. İmamoğlu’nu bedavaya uçurduğu ifade edilen Koç grubunun 3 yöneticisi, İBB ve İGDAŞ’ın en kritik birimlerinde 4 makamda aktif göreve getirildi. Koç’a ait Tüpraş’ın Genel Müdürlüğü’nü yürüten Yavuz Erkut hem İBB Genel Sekreterliği görevine hem de İGDAŞ’ın başına getirildi. Koç’un önemli ismi olan Yavuz Erkut, 5 milyar TL cirosu olan İBB’in kârlılık oranı en yüksek şirketi İGDAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapacak. Erkut’a huzur hakkı olarak her ay 14 bin 200 TL ödenecek.

Koç Üniversitesi’nden İGDAŞ yönetimine

İGDAŞ’taki bir diğer Koç ataması ise Yönetim Kurulu Üyeliği koltuğuna yapıldı. Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanan listeye göre İGDAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Zeynep Neyza Akçabay atandı. İGDAŞ’ı yönetecek olan Zeynep Neyza Akçabay, Koç Üniversitesi’nin yönetiminde yer alıyor. Akçabay’a İGDAŞ’tan aylık 4 bin 950 TL huzur hakkı ödemesi yapılacak. Yavuz Erkut ve Zeynep Akçabay’a İGDAŞ kasasından toplamda yılda 229 bin 800 TL huzur hakkı parası aktarılacak.

‘Koç’ların bir adamı da İBB Genel Sekreter Yardımcılığı’na yerleştirildi. Tüpraş’tan Mehmet Murat Kalkanlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı yapıldı. Kalkanlı, Genel Sekreterlik’te Yavuz Erkut’la birlikte belediyenin işleyişine yön verecek.

-Zeynep Akçabay

Diyet ödeme zamanı

Her seçim döneminde CHP kurmaylarına özel uçak tahsisiyle adını duyuran Koç, Kemal Kılıçdaroğlu’nun il ziyaretlerinin yanı sıra son yerel seçimde CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul dışı seyahatlerinde jet tahsisi yaptı. Koç Holding’e ait havacılık şirketi Setair, İBB Başkan Adayı İmamoğlu’na Falcon 8X tipi üç motorlu uçak tahsis etti. İmamoğlu’nu İstanbul’dan Trabzon’a, Trabzon’dan Samsun’a, Samsun’dan Ordu’ya, Ordu’dan Dalaman’a taşıyan Koç’un özel jetiyle ilgili ne kadar fatura ödendiği açıklanmadı. Setair, “ticari sır” açıklamasıyla konuyu geçiştirdi. Koç Holding’in CHP’ye verdiği açık desteğin bedelini İBB’nin stratejik birimlerini ele geçirmek suretiyle aldığı belirtiliyor.

CHP’yi de vergiyi de uçurdular

Uçak filosunun değeri 610 milyon TL olan Setair’in 2016 ve 2018’de devlete vergi ödemediği, 2017’de ise sadece 9 bin 508 TL gibi komik bedelde ödeme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Gazetemiz Akit, skandalı 11 Haziran 2019’da “Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş” haberiyle gündeme taşımıştı.