Ekrem’den çalgı çengiye devam
Göreve geldiği günden bu yana İBB’nin bütçesini konserler ve heykellere harcayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, daha mazbata almadan konserler verdirmeye devam ediyor.
HABER MERKEZİ
Ramazan ayını fırsat bilerek yandaşlarını semirtmek için belediye imkanlarını seferber eden İmamoğlu, fonlamayı sürdürüyor. Kültür etkinliği adı altında düzenlediği organizasyonlarla Ramazan’ın ruhuna uymayan konserleri sürdüren İBB bugün de Başakşehir’de bir konser verecek. İBB Başakşehir Kültür Merkezinde, Ümit Aydınlık isimli yandaş sanatçı konser verecek. Sosyal medya hesabından konser duyurusunu yapan Aydınlık, ‘bir kutlama istemez mi sizce’ diyerek seçim göndermesi yapması CHP’nin yandaşlarını nasıl fonladığını gözler önüne serdi. Konserin teravih namazı saatine denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.