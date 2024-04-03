  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem’den çalgı çengiye devam
Gündem

Ekrem’den çalgı çengiye devam

Yeniakit Publisher
2024-04-03 13:54:00 -
Ekrem’den çalgı çengiye devam

Göreve geldiği günden bu yana İBB’nin bütçesini konserler ve heykellere harcayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, daha mazbata almadan konserler verdirmeye devam ediyor.

HABER MERKEZİ

Ramazan ayını fırsat bilerek yandaşlarını semirtmek için belediye imkanlarını seferber eden İmamoğlu, fonlamayı sürdürüyor. Kültür etkinliği adı altında düzenlediği organizasyonlarla Ramazan’ın ruhuna uymayan konserleri sürdüren İBB bugün de Başakşehir’de bir konser verecek. İBB Başakşehir Kültür Merkezinde, Ümit Aydınlık isimli yandaş sanatçı konser verecek. Sosyal medya hesabından konser duyurusunu yapan Aydınlık, ‘bir kutlama istemez mi sizce’ diyerek seçim göndermesi yapması CHP’nin yandaşlarını nasıl fonladığını gözler önüne serdi. Konserin teravih namazı saatine denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Delinizam

Alan memnun satan memnun
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23