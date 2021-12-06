Ekrem, usulsüzlük batağında

HAKKI BİLİR İSTANBUL

Göreve geldiği günden bu yana sürekli popülist davranan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü Sayıştay’ın 2020 İBB Denetim Raporu deşifre etti. 3 yılda çeyrek asır geriye giden İBB’de, Sayıştay Müfettişleri eliyle 69 usulsüzlük ve kamuyu zarara uğratma niteliği taşıyan yolsuzluk tespit edildi. Bunların 33’ünün ihalelerle ilgili olduğu, 15 tanesinin muhasebe kayıtlarındaki olağan dışı uygulamalarla ilgili olduğu geri kalan 21 tanesinin ise hatalı uygulamalar ve iş yapımındaki eksiklikleri kapsadığı öğrenildi.

Gecekonducunun parasına bile göz dikmiş

İhale usulsüzlükleri, gecekondu paralarının amacı dışında kullanılması, ilçe belediyelerin hakkı olan paraların gönderilmemesi, ihalelerde rekabeti kısıtlayıcı hükümler eklenerek yandaşların semirtilmesi, kazı ve yol yapım işlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması ve muhasebe kayıtlarının uyumlu olmaması gibi birçok kalemde akıl almaz usulsüzlükler kayıt altına alındı. İşte İmamoğlu’nun vurgunlarından bazıları:

Gecekondu fonunun amacı dışında kullanılması

Deniz Taksi hizmetlerinin ihalesiz yürütülmesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmaması

2020 yılı araç kiralama hizmet alım ihalelerinin sözleşme ve eki bilgilerinde rekabeti kısıtlayıcı hükümlerin yer alması

Taşınmazlarla ilgili envanter bilgileriyle muhasebe bilgilerinin uyumlu olmaması

Araç kiralamada teknik şartnameye aykırı araç teslim edilmesine rağmen gerekli ihtarların yapılmaması ve yükleniciye yaptırım uygulanmaması

Araç kiralama ihalesinde yabancı menşeili araç kiralanması

Hizmet alım ihalelerinde hatalı uygulamaların bulunması

Kış şartları ile mücadelede usulüne uygun olmayan araç kullanılması ve usule uygun olmayan süre uzatımı verilmesi

İlçe belediyelerine ait geçiş hakkı bedellerinin gönderilmemesi.