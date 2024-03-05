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Siyaset Ekrem tutarsızlık ve riyakarlıkta kendi rekorunu tazeledi!
Siyaset

Ekrem tutarsızlık ve riyakarlıkta kendi rekorunu tazeledi!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 17:29:00 - 2024-03-05 17:43:49
Ekrem tutarsızlık ve riyakarlıkta kendi rekorunu tazeledi!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçime sayılı günler kala İstanbulluya sunacak bir hizmet bulamaması sebebiyle her yolu deniyor.

Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an okurken poz verip, Yaşar Kemal anmasında şarap masasında boy gösteren Ekrem İmamoğlu, yine insanların aklıyla alay etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün Hamas'a "terör örgütü" derkeni İBB Başkanı Ekrem ise Gazzelilere yardım tırı gönderdi.

Ekrem İmamoğlu tır yüklenirken çekildiği bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu'nun paylaşımı tutarsızlığını yine ortaya koydu. CHP'li İBB Başkanı, paylaşımında bir yandan, "İnsanlık dramından oy devşirme ucuzluğu da artık siyasetin bir parçası olmamalı." derken bir yandan da Gazzelilere yardımının fotoğraf karesini paylaşıp kamupyuna servis edince sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Gerekli izinlerin almasının ardından Gazze'ye İBB yardım tırlarımız yola çıktı. Zulüm bitene kadar bu dayanışmaya devam edeceğiz. Bu hassas konuların seçim gündeminden uzak tutulması gerekir. İnsanlık dramından oy devşirme ucuzluğu da artık siyasetin bir parçası olmamalı.
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