Ekrem Şov: Kelime oyunlarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine oynamaya başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Maslak'taki bir özel üniversitenin mezuniyet törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Esenler ve Harem Otogarları hakkında konuşan İmamoğlu, kelime oyunları yaparak "liderlik" ayaklarına yatmaya başladı.

"Akla ve bilime peşkeş çekiyorum"

İmamoğlu, "Hem Harem'i hem de Esenler'i şehir dışına taşıyacağımız için, hızlıca Esenler Otogarı'nı, şehrin kalbinde, metro ulaşımı olan, aynı zamanda İstanbul'un en yeşil vadilerinden biri olan alanın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz. Sizlerle yapacağız bunu. Bazıların belki işine gelmemiş olabilir. 'Birilerine peşkeş mi çekiyor' diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum." diye konuştu.