Ekrem Paris'te alemde, vatandaş İstanbul'da tabanvay! Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler durdu
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Paris'te alem yaparken İstanbullular, tabanvaya mahkum edildi. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor. Yapılan açıklama İBB'deki liyakatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.
RECEP YEŞİL
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Alibeyköy Metro istasyonları arasında yapılmaktadır. Alibeyköy Metro-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsü ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
"Teknik arıza" bahanesine sığınılan açıklama İBB'deki liyakatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.
2 günlük eğlence 600 bin euro
Hizmet bekleyen İstanbulluları umursamayan CHP'li Ekrem İmamoğlu Paris'te bulunan ve 2 günlüğü 600 bin avroya kiralanan Palais Galliera'da eğlence düzenledi.
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