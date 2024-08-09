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Gündem Ekrem Paris'te alemde, vatandaş İstanbul'da tabanvay! Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler durdu
Gündem

Ekrem Paris'te alemde, vatandaş İstanbul'da tabanvay! Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler durdu

Yeniakit Publisher
2024-08-09 16:15:00 -
Ekrem Paris'te alemde, vatandaş İstanbul'da tabanvay! Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler durdu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Paris'te alem yaparken İstanbullular, tabanvaya mahkum edildi. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor. Yapılan açıklama İBB'deki liyakatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

 RECEP YEŞİL 

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Alibeyköy Metro istasyonları arasında yapılmaktadır. Alibeyköy Metro-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsü ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Teknik arıza" bahanesine sığınılan açıklama İBB'deki liyakatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

2 günlük eğlence 600 bin euro

Hizmet bekleyen İstanbulluları umursamayan CHP'li Ekrem İmamoğlu Paris'te bulunan ve 2 günlüğü 600 bin avroya kiralanan Palais Galliera'da eğlence düzenledi.
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