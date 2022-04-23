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Gündem Ekrem, Kemal'e şamarı vurdu: Ben buradayım
Gündem

Ekrem, Kemal'e şamarı vurdu: Ben buradayım

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbullulara hizmet etmek yerine eziyeti tercih eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen "Aday mısınız?" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 10:37:00 -
Ekrem, Kemal'e şamarı vurdu: Ben buradayım

Seçim öncesi 'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturmasının ardından İstanbullulara hizmet etmek yerine adeta zulmediyor.

İmamoğlu'nun zam olup yağdığı mega kentte; tramvaylar raydan çıkıyor, metro seferleri yapılamıyor, metrobüsler yolda kalıyor, İETT otobüsleri ise vatandaşlara ittiriliyor.

Yandaşlara paraları akıtan İmamoğlu, iş hizmete geldiğinde 'bütçe yok' edebiyatına sarılıyor.

Belediye başkanlığı sürecinde yapmadığı icraatlerle sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu'na "Aday mısınız?" sorusu soruldu.

Gözünün cumhurbaşkanlığında olduğunu sinyalini daha önceki açıklamalarında veren İmamoğlu yine benzer ifadeler kullandı.

Adeta önce Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hoşuna gidecek sözler söyleyen CHP'li belediye başkanı, açıklamasının devamında adeta şamarı vurdu. İşte Ekrem İmamoğlu'nun o açıklaması:

"Ben CHP'liyim ve benim de adayım genel başkanımdır, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ancak Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında."

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Yorumlar

Neron11

Neden açıkça adayım yada değilim diyemiyor bu sözde liderler.

Musa

Bu eziyeti istanbulu istedi . Kimse kimseye eziyet edemez insan kendine ettigi eziyeti. Chp biliniyor 100 seneden bu güne iş yapmaz sadece konuşur oda yalan. Milli duruşu hiç olmamış bir chp Türkiyede civi cakilacak diye aklı cıkan bir parti Sadece kendileri için var olan chpdir. Vatan millet din yok Bunlara oy verirsen Eziyeti Göre alacaksın. Inanmayan 2023 chp oy versin Türkiye bölünmese 4 helal olsun derim. Istanbul bak işe kimler alındı kimler atıldı.
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