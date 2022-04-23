Ekrem, Kemal'e şamarı vurdu: Ben buradayım

Seçim öncesi 'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturmasının ardından İstanbullulara hizmet etmek yerine adeta zulmediyor.

İmamoğlu'nun zam olup yağdığı mega kentte; tramvaylar raydan çıkıyor, metro seferleri yapılamıyor, metrobüsler yolda kalıyor, İETT otobüsleri ise vatandaşlara ittiriliyor.

Yandaşlara paraları akıtan İmamoğlu, iş hizmete geldiğinde 'bütçe yok' edebiyatına sarılıyor.

Belediye başkanlığı sürecinde yapmadığı icraatlerle sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu'na "Aday mısınız?" sorusu soruldu.

Gözünün cumhurbaşkanlığında olduğunu sinyalini daha önceki açıklamalarında veren İmamoğlu yine benzer ifadeler kullandı.

Adeta önce Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hoşuna gidecek sözler söyleyen CHP'li belediye başkanı, açıklamasının devamında adeta şamarı vurdu. İşte Ekrem İmamoğlu'nun o açıklaması:

"Ben CHP'liyim ve benim de adayım genel başkanımdır, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ancak Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında."