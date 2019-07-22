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Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Bodrum'a tatile giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vekaletini İBB Meclis Üyesi seçilen CHP'li Hüseyin Aksu'ya verdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:32
Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 günlüğüne Bodrum'a tatile gitti. İmamoğlu, İBB Başkanlığı vekaletini Avcılar'dan İBB Meclis Üyesi seçilen CHP'li Hüseyin Aksu'ya bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir haftalığına ailesiyle birlikte Bodrum'a tatile çıktı. İmamoğlu İBB Başkanı görevi vekaletini Hüseyin Aksu'ya verdi.

İzine ayrılan İmamoğlu, tatil sürecinde CHP'nin Afyonkarahisar'da düzenleyeceği "Yerel Yönetimler Çalıştayı"na da katılacak. İBB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İmamoğlu'nun izinden dönene kadar vekaleti Hüseyin Aksu'ya bıraktığı öğrenildi.

İmamoğlu, 12 Temmuz'da Ankara'ya düzenlediği ziyarette de Hüseyin Aksu'nun kendisinin yerine İBB Başkanlığına vekalet etmesi için görevlendirmişti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:32
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Afyon
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. CHP
  6. Hüseyin Aksu

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