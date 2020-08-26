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Siyaset Ekrem İmamoğlu son hamlesi çileden çıkardı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu son hamlesi çileden çıkardı

CHP'nin tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş ilçede bulunan taşınmazları satışa çıkartıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:25:00 -
Ekrem İmamoğlu son hamlesi çileden çıkardı

Göreve geldiğinden bu yana tartışmalı kararlara imza atan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni bir skandala hazırlanıyor.

Ekrem İmamoğlu, kamu kaynaklarını tamamen bitirince gözünü İBB’ye ait mülklere dikti. 17 ayrı mülk için harekete geçen İmamoğlu, 20 milyon TL beklenti ile konut alanı ve daireyi ihaleye açıyor.

Tarih verildi

Seçim dönemindeki vaatleri havada kalarak İstanbullunun gözünü boyayan Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş, Kartal, Pendik, Gaziosmanpaşa ve Eyüp’teki taşınmazları 2 Eylül’de satışa sunuyor.

Seçim sürecinde İstanbullulara ‘İstanbul’un yeteri kadar kaynağı var’ diyen İmamoğlu’nun son hamlesi vatandaşları çileden çıkardı.

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