Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, oy kullandığı sandıkta birinci sırada gözüküyor.

Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulundaki 1382 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı. Buna göre, sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 243'ünü Ekrem Ekrem İmamoğlu, 60'ını AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım aldı. Sandıkta 4 oy da geçersiz sayıldı.

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