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Gündem Ekrem İmamoğlu'nun oyunu patladı! İBB itfaiyesi yangına değil şova gitmiş
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun oyunu patladı! İBB itfaiyesi yangına değil şova gitmiş

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye ait itfaiyenin yangın bölgesine giderek mücadeleye yardım ettiğini söylemesinin aksine İstanbul itfaiyesinin şov amaçlı bölgede bulunduğu çekilen bir video ile ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 00:55:00 - 2021-08-05 01:02:27

Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yangın bölgesine gönderilen itfaiye araçlarının yangınları söndürmek yerine sadece şov amaçlı bölgeye gittiği ortaya çıktı.

CHP'li İBB şov yaptı

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, itfaiye araçlarının tek sıra halinde dizildiği, İBB personelinin sadece 100 metre ötedeki yangına müdahale etmek yerine, İBB fotoğrafçısının kadrajına poz verip algı çalışması yapması pes dedirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun günlerdir sosyal medya hesabından 'İBB itfaiyesinin yangına yardım ettiği'ne dair köpürterek yaptığı paylaşımların ardından ortaya çıkan gerçeğe sosyal medyada tepki yağdı.

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