Dilek İmamoğlu nereli ve kaç yaşında? CHP, İYİ Parti ve terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde ortak adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı olmasıyla birlikte İstanbul’un büyükşehir belediye başkanı oldu. Büyükçekmece belediye başkanı görevini de yürüten Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanı olmasıyla birlikte ailesinin de kimler olduğu merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu kimdir? Dilek İmamoğlu nereli ve kaç yaşında?

Dilek İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu'nun eşinin ismi Dilek İmamoğlu'dur. İmamoğlu çiftinin iki erkek bir kız olmak üzere 3 çocukları vardır. Dilek İmamoğlu 18 Kasım 1974 Trabzon doğumludur. İlk öğrenimini Trabzon'da tamamlamıştır. Dilek İmamoğu İstanbul Ünüversitesi Turizm Bölümünü bitirdikten sonra Kamu Maliyesi bölümünü bitirmiştir. Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu bir aile ortamında birbirleri ile tanışmışlar ve 18 Kasım 1995'de İmamoğlu çifti sade bir düğünle evlenmişlerdir.

Dilek İmamoğlu 23 yıllık evliliğini tanımlarken 'mutlu oldum' demiştir. İmamoğlu Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Şu anda aynı alanda doktora öğrencisidir.