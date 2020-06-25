Ekrem İmamoğlu'nun 6 bin taksi kiralama teklifi UKOME tarafından kabul edilmedi

UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin yeni taksi projesinin de yer aldığı düzenlemeleri görüşmek için İstanbul Kongre Merkezi'nde toplandı. UKOME kararıyla proje kabul edilmedi.

Taksiciler ile görevliler gerginlik yaşadı

Toplantı öncesi bazı taksi kooperatiflerinin protesto gösterisi düzenleme çağrısı nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Toplantıyı takip etmek için kongre merkezi önünde toplanan bazı taksicilerle görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Görüşmelerin ardından taksiciler Maçka Parkı'nda beklemeye başladı.

İBB'nin 11 oy hakkı bulunuyor

Basına kapalı gerçekleştirilen UKOME toplantısına İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlık yapıyor. Toplantıya oy hakkı bulunan İBB'den 11, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 16 üyenin yanı sıra çok sayıda gözlemci katılıyor.

UKOME gündemi

Ana gündem maddesi 5 bin yeni taksi plakası olan UKOME toplantısında, taksi taşımacılığının düzenlenmesi, minibüslerin taksiye dönüştürülmesi, taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi, Silivri, Çatalca, Şile'deki "M" seri plakalı taksilerin "T" seri plaklalı taksi kapsamında değerlendirilmesi, turistik İstanbulkart düzenlenmesi, çeşitli ilçelerde yayalaştırma, park yerleri gibi teklifler de ele alınacak.