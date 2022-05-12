Ekrem İmamoğlu'nu CHP yandaşı gazeteci ifşaladı! Karadeniz turuyla ilgili skandal ortaya çıktı

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun yankıları sürerken bir skandal daha ortaya çıktı. Muhalif gazeteci Özlem Gürses, Karadeniz turuyla ilgili pes dedirten detayı paylaştı. İmamoğlu'nun, "Ben İBB Başkanıyım. Gezinin tüm masraflarını da İBB karşıladı" dediğini aktardı.

Ekrem İmamoğlu'nun, Karadeniz gezisine katılan muhalif gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında gezinin masraflarının İBB bütçesi tarafından karşılandığını ifade etti.

İmamoğlu ve Ongun itiraf etti

Gürses, şunları söyledi:

Biz bu otobüslerin ve yemeklerin finansının nasıl karşılandığını sorduk. Sayın İmamoğlu ve Murat Ongun; içinde bulunduğumuz bu otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün masraflarını karşıladığı başkana tahsisli otobüs dedi.

"İBB Başkanıyım ve gezinin tüm masrafları belediyenin bütçesinden karşılanıyor"

'Diğer masraflar nasıl karşılanıyor? Kuru fasulye pilav yedik mesela. Bunun parasını kim ödedi?' diye sorduk. Ekrem Bey dedi ki; "Ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB Başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul'un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor...'"