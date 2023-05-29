  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: 6 milyar dolarlık satış yapabiliriz

İngiliz yetkililerden flaş karar: İngiltere Rus varlıklarını iade etmeyecek, kararı aldık! Olay cevap, sıcak gelişme

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Altın ve para piyasalarında son durum: Altını, doları olanlar dikkat, yeni tahminler geldi! İşte güncel dolar, altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu paylaşımı yeniden gündem oldu

Meteoroloji'den hava durumu le ilgili paylaşım, tahmin: Çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı! Sağanak yağış uyarısı

Provokatif paylaşımlara soruşturma açıldı

29 Mayıs 2018: Akademisyen/Bürokrat Osman Çataklı'nın vefatı

29 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

CHP'de seçim kavgası! 'Şerefsiz', 'Müptezel'
Gündem Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi!

Yeniakit Publisher
2023-05-29 10:55:00 -
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi!

Seçim hezimeti sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Dün gün boyu ortalarda görünmeyen İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini ağzına bile almadı, değişim mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, hezimete rağmen, 'Mücadeleye devam' demişti.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimleri gecesi hiç ortalarda görünmedi. Seçim hezimeti sonrası sabah saatlerinde bir açıklama yapan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını bir kez bile ağzına almadı. İmamoğlu'nun 'değişim' göndermesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, farklı yenilgiye rağmen göreve devam edeceğinin sinyallerini vermişti.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SEÇİM YENİLGİSİ SONRASI İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında dünkü mağlubiyeti değerlendirdi. İmamoğlu, seçim hezimetini şöyle yorumladı:

28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir siyasetç olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi, hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan milyonların olduğunu farkındayım. Sevgili çocuklar, sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler, sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler, başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık.

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMDİR"

İmamoğlu'nun açıklamasında 'değişim' ifadesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'na gönderme olduğu açıkça görülen ifadeler şöyle:

Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs. Bugün İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü. Asırlar boyu ne ordular, ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi yöntem ve araçlar değiştiren Mehmet fethetti. Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz. Büyük Atatürk diyor ki "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır." İstanbul'da benim gibi milyonlarca Türkiye'de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu'nun hedef aldığı pazarcı esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İmamoğlu'nun hedef aldığı pazarcı esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Gündem

İmamoğlu'nun hedef aldığı pazarcı esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İmamoğlu'na büyük şok! Artık insan içine çıkamaz
İmamoğlu'na büyük şok! Artık insan içine çıkamaz

Medya

İmamoğlu'na büyük şok! Artık insan içine çıkamaz

İmamoğlu'na büyük şok! Artık insan içine çıkamaz
İmamoğlu'na büyük şok! Artık insan içine çıkamaz

Medya

İmamoğlu'na büyük şok! Artık insan içine çıkamaz

{relation id:1761203 slug:'imamoglunun-hedef-aldigi-pazarci-esnafindan-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur'}

{relation id:1761203 slug:'imamoglunun-hedef-aldigi-pazarci-esnafindan-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur'}

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TURAN ŞAHİN

Tilki ekrem yine tilkilik oyunları oynamaya başladı..

Hsn

Seçilmesi ile yunani sevindiren adam şimdide klcdroglunun altını oymaya başladı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23