Dünya Balkın'ı konuşacak: Havada patlıyor füzelerin aklını allak bullak ediyor
Teknoloji

Dünya Balkın'ı konuşacak: Havada patlıyor füzelerin aklını allak bullak ediyor

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen Balkın seri üretime hazır hale geldi. Balkın dikkat çeken özellikleriyle öne çıkıyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) BALKIN 130 milimetre ÇAF-S karşı tedbir mühimmatı, test atışlarını başarıyla tamamlayarak seri üretime hazır hale geldi.

MKE mühendisleri tarafından Ar-Ge çalışmaları tamamlanan ve ilk kez 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılan MKE BALKIN 130 milimetre ÇAF-S karşı tedbir mühimmatı, test atışlarını başarıyla tamamlayarak seri üretime hazır hale geldi. Kelime anlamı 'ışık saçan, parlayan' anlamına gelen 'BALKIN', deniz platformlarında kullanım için özel olarak tasarlandı. Su üstü platformların savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla geliştirilen MKE BALKIN 130 milimetre ÇAF-S Mühimmatı, radyofrekans arayıcı başlıklı güdümlü füzelere karşı etkili bir çözüm sunuyor.

Savaş gemilerinin hedef olmasını engelliyor

Geniş bantta elektromanyetik koruma sağlayan yapısı ve yüksek radar yansıtıcılığı sayesinde etkili bir aldatma kabiliyetine sahip olan MKE BALKIN, deniz platformlarının koruma seviyelerini artırarak Türk Silahlı Kuvvetlerine etkin ve sürdürülebilir bir savunma çözümü sunuyor. BALKIN'ın içinde radarları aldatmaya yönelik parçacıklar yer alıyor. Havada patlayan mühimmatın etrafa saçtığı bu parçacıklar, havada asılı kalan bulut ile radar güdümlü füzeleri yanıltarak savaş gemilerinin hedef olmasının önüne geçiyor. Çaf mühimmatı konusunda dışa bağımlılığın sona ermesi açısından stratejik bir öneme sahip olan BALKIN, dost ve müttefik ülkelere yönelik yüksek ihracat potansiyeliyle de öne çıkıyor. 

Yorumlar

OSMAN AYDIN

MKE EN ESKI KURULUŞLARIMIZDANDIR GURUR DUYMAK ELDE DEĞIL AMA NEDEN 80 YIL BUNLAR YAPILMADI HER GELEN HUKUMET ARPALIK OLARAK GÖRDU TEKNIK OLMAYAN KIŞILERI TORPILLE IŞE YERLEŞTIRILDI ADAMIN KABAHATI YOK O KONUDA YETIŞMEMIS BIRSEY BILMIYOR SADECE IŞE GIDIP GELIYOR PEKI SON ÇEYREKTE NEDEN BUNLAR TERSINE DÖNDUACABA BIR DÜŞUNUN ÇUNKÜ KONUDUNDA YETIŞMIŞ ELÂMANLAR ALINDI MUHENDISLER SLINDI TEKNIK EKIP GUÇLENDIRILDI VEDE MKE GUÇLU URETIME GEÇTI BUGUN BU BAŞARILAR GELDI DEMEKKI NEIIMIŞ SEBEP MILLLI OLMAKTAN ILERI GELIYORMUŞ VATANSEVERLIKTEN KAYNAKLANIYORMUŞ BU GUN BELEDIYELERDEKI DURUMLARIDA IÇLER ACISI TURKCESI BUNLARDAN BU MEMLEKETE FADA GELMEZ ÇUNKU ZIHNIYETLERI HEPSÖMURMEKTIR IŞ VE VAZIFE YAPMSMAKTIR

Rizeli

eskiden Türkiye Laiktir Laik Kalacak derlerdi o yeterdi o adamlar nerde Şimdi Elhamdülillah memleketin her tarafından Muazzam haberler geliyor. KAAN İHA SİHA HÜRKUŞ HÜRJET SAYMAKLA BİTMEZ
