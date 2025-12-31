Gazilerin gözü kulağı mahkemede

MUHAMMET KUTLU ANKARA

15 Temmuz Gazilerinin mağduriyetinin giderilmesi açısından büyük önem taşıyan davanın duruşmasına, davacı 15 Temmuz Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Ercan Şen, Davacı vekili Avukat Tamer Mahmutoğlu ve bazı gazi derneklerinin yöneticileri katıldı. Tarafları dinleyen mahkeme, 15 gün sonra kararın açıklanacağını belirtti.

EŞİTSİZLİK GİDERİLSİN

Duruşma sonrasında Akit’e konuşan Avukat Mahmutoğlu, şunları söyledi: “Bu davayı açmaktaki amacımız, 15 Temmuz ve Güneydoğu Gazilerimizden maluliyet şartı isteyen mevzuat hükümlerinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olmaları nedeniyle iptal edilmesi için dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesidir. Böylece hem Gazilerimiz arasındaki Anayasal eşitsizlik giderilmiş olacak, hem de bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan Gazilerimizin mağduriyetleri ve küskünlükleri giderilmiş olacak.” Davayı açan Başkan Ercan Şen de, şunları dile getirdi: “Biz 15 Temmuz gazileri olarak, Anayasa’nın 61. Maddesi gereğince gaziler arasındaki eşitsizliğin giderilmesini ve adaletin sağlanmasını istiyoruz. Dosya giderse Anayasa Mahkemesi’nin 15 Temmuz Gazileri hakkında Anayasa’ya dayanarak en doğru kararı vereceğine eminiz. Türk Yargısı’na güveniyoruz.”

ONLARI ONURLANDIRALIM

Gazi ve Şehit Aileleri Haklarını Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Gazim ise, “Devletimizden, gazilerimizin haklı olan bu onurlu mücadelede haklarının verilerek onurlandırılmasını bekliyoruz” dedi. Tüm Gazi ve Şehit Aileleri Dernek Genel Sekreteri Kenan Ant da, “Mahkeme ocak ayının ortasında karara çıkacak. Bu davanın neticesinin tüm Gazilerimize, şehit yakınlarına ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını umut ediyoruz” diye konuştu.