  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Gazilerin gözü kulağı mahkemede
Gündem

Gazilerin gözü kulağı mahkemede

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazilerin gözü kulağı mahkemede

15 Temmuz ve Güneydoğu Gazilerinden maluliyet şartı isteyen mevzuat hükümlerinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olmaları nedeniyle iptal edilmesi için Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması dün görüldü.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

15 Temmuz Gazilerinin mağduriyetinin giderilmesi açısından büyük önem taşıyan davanın duruşmasına, davacı 15 Temmuz Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Ercan Şen, Davacı vekili Avukat Tamer Mahmutoğlu ve bazı gazi derneklerinin yöneticileri katıldı. Tarafları dinleyen mahkeme, 15 gün sonra kararın açıklanacağını belirtti.

 

EŞİTSİZLİK GİDERİLSİN

Duruşma sonrasında Akit’e konuşan Avukat Mahmutoğlu, şunları söyledi: “Bu davayı açmaktaki amacımız, 15 Temmuz ve Güneydoğu Gazilerimizden maluliyet şartı isteyen mevzuat hükümlerinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olmaları nedeniyle iptal edilmesi için dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesidir. Böylece hem Gazilerimiz arasındaki Anayasal eşitsizlik giderilmiş olacak, hem de bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan Gazilerimizin mağduriyetleri ve küskünlükleri giderilmiş olacak.” Davayı açan Başkan Ercan Şen de, şunları dile getirdi: “Biz 15 Temmuz gazileri olarak, Anayasa’nın 61. Maddesi gereğince gaziler arasındaki eşitsizliğin giderilmesini ve adaletin sağlanmasını istiyoruz. Dosya giderse Anayasa Mahkemesi’nin 15 Temmuz Gazileri hakkında Anayasa’ya dayanarak en doğru kararı vereceğine eminiz. Türk Yargısı’na güveniyoruz.”

 

ONLARI ONURLANDIRALIM

Gazi ve Şehit Aileleri Haklarını Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Gazim ise, “Devletimizden, gazilerimizin haklı olan bu onurlu mücadelede haklarının verilerek onurlandırılmasını bekliyoruz” dedi. Tüm Gazi ve Şehit Aileleri Dernek Genel Sekreteri Kenan Ant da, “Mahkeme ocak ayının ortasında karara çıkacak. Bu davanın neticesinin tüm Gazilerimize, şehit yakınlarına ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs gazisine son görev
Kıbrıs gazisine son görev

Yerel

Kıbrıs gazisine son görev

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23