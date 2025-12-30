Alın size CHP zihniyetinin en tipik örneği… CHP’li Başkan’ın ‘deprem bölgesi’ çıkışına tepkiler çığ gibi

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, deprem bölgesinde iki yılda inşa edilen 455 bin konutu hedef aldı. Tiryaki, CHP olmasa depremzedelere çorba bile veremeyeceğini ileri sürdü, hak sahiplerine verilen evleri, “Anneye üçüncü katta, kızına birinci katta ev verdiniz” diyerek lekelemeye kalktı. Ağızları açık bırakan kara propagandaya sosyal medyada tepki yağdı.

6 Şubat’ta gerçekleşen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili kapsayan devasa alan etki etmiş ve 15 milyona yakın vatandaş depremlerden etkilenmişti. Depremin üzerinden 2 yıl gibi kısa bir zaman geçmesine rağmen bakanlık, depremzede vatandaşlara 455 bin konut ve iş yeri teslim ederek adeta ‘asrın felaketini, asrın inşasına çevirdi.’ yeniden dönüşen şehirler vatandaşların huzurlu bir şekilde yaşamasına imkan sağladı.

CHP’Lİ BAŞKAN’DAN SKANDAL SÖZLER

Ancak durumu hazmedemeyen bazı isimler deprem konutlarını hedef alarak yapılan başarıya gölge düşürmeye çalıştı. Hatay CHP İl Başkanı Hakan Tiryaki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmasaydı, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yardımımıza koşmasaydı, siz mevcut iktidarınız burada bize sıcak çorba bile içiremiyordunuz. Enkazın, enkazın altında, betonların altında bizi yalnız bıraktığınız o günü biz unutmuş değiliz. Bugün 2 +1 ev, 3 +1 ev mağduriyetinin ötesinde Atatürk Caddesi’ne 3 +1 evi olan arkadaşlarımız aynı binada annesi ve kızı çapraz biri 3’üncü katta biri ikinci katta oturuyor. Birine iki cadde arkadan diğerine başka bir mahalleden ev çıkıyor ve dönüp geliyorlar diyorlar ki biz size evlerinizi teslim ettik. Elinizdeyken yapmadıklarınızı, iş bitti diye pazarladıklarınızı aslında bu halk yutmadı.”

TEPKİ YAĞDI

CHP'li Tiryaki'nin sözlerine vatandaşlar sert tepki gösterdiler. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Eleştirmek için bula bula bu bahaneleri mi bulmuş?" derken, bir diğer vatandaş ise, "Bunlar kadar ahlaksız utanmaz arlanmaz bir kitle daha yok görmedim" ifadelerini kullandı. Bir kullanıcının, "Dünyanın en rezil muhalefeti" yorumu dikkat çekti. Bu yorum ise büyük beğeni topladı: "Ülkenin sahte solcularında ahlak aramak, samanlıkta iğne aramak gibidir. Depremlerden önce, başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemek için halkı organize edip karşı çıktılar. Deprem olduğunda sadece gelip fotoğraf çekilip gittiler. Deprem sonrası da yapılanları eleştirirler."

CHP'nin göstermelik birkaç icraatını sürekli tüm Türkiye'nin gözüne sokma çabasını eleştiren bir vatandaş ise, "Bi' tas çorba vermişler onu da 40 yerde söylüyorlar ayıp!" diye yazdı.