Ekrem İmamoğlu'ndan mangalcılara kötü haber!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahilde mangal yakanları üzecek bir haber verdi.

İmamoğlu, bir süre önce babasını kaybeden CHP İlçe Başkanı Erdal Nas'ı parti binasında ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

'Doğru bir şey değil'

Burada partililerle sohbet eden ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul'da sahillerde mangalı yasaklayacağının sinyali verdi.

İmamoğlu, bir gazetecinin sahillerde gelişigüzel mangal yakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını ifade etmesi üzerine şöyle cevap verdi:

"Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü'nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor."