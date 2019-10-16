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Ekrem İmamoğlu'ndan mangalcılara kötü haber!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da sahillerde mangal yakmanın yasaklanacağının sinyalini verdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:27
Ekrem İmamoğlu'ndan mangalcılara kötü haber!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahilde mangal yakanları üzecek bir haber verdi.

İmamoğlu, bir süre önce babasını kaybeden CHP İlçe Başkanı Erdal Nas'ı parti binasında ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

'Doğru bir şey değil'

Burada partililerle sohbet eden ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul'da sahillerde mangalı yasaklayacağının sinyali verdi. 

İmamoğlu, bir gazetecinin sahillerde gelişigüzel mangal yakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını ifade etmesi üzerine şöyle cevap verdi:

"Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü'nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor."

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:27
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. mangal

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet3 dk önce
    Super olmuş bu yolda devam imamoglu orta halli vatandaşın birtek haf sonlari mangal vardı onuda elinden alacak oy verenler düşünsün sanki o sahilleri alanlar kendisi yaptı bu istanbul daha çok şeyler gerçek bunlar ısınma turlari
  • eeee21 dk önce
    Güzel karar.

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