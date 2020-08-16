Ekrem İmamoğlu'ndan Joe Biden açıklaması
ABD'li başkan adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye sözlerine ilişkin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşan başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın rakibi olan Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik skandal bir tehdidi ortaya çıktı.
ABD’de demokratların adayı olarak seçime girecek olan Joe Biden’ın tehdidine ilişkin CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir açıklama geldi.
Ekrem İmamoğlu, Nevşehir’de Hacı Bektaş Belediyesi’ne yaptığı ziyaret sırasında Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik verdiği röportajdaki skandal ifadelerini değerlendirdi.
'Kabul edilemez'
Ekrem İmamoğlu, ABD’li ismin tavrının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.
İmamoğlu, Türkiye’ye dışarıdan müdahaleyi kabul etmediklerini belirttti.
'Ayar verme dönemi artık bitti'
Türkiye’ye ayar verme döneminin artık sona erdiğini söyleyen İmamoğlu, Biden’ın sözlerini kınadıklarını belirtti.