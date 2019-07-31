Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç 'tatil' savunması: Bana tatil çok yakışıyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 aya yakın yaptığı tatilin eleştirilmesine cevap verdi.

İmamoğlu, "İstanbul'un kaybedecek bir tek saniyesi bile yok, diyerek ardından tatile gitmeniz eleştiriliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusunu şöyle cevapladı: "Millet eleştiriyor diye ben tatile gitmeyecek değilim. Dinlenmek istediğim zaman dinleneceğim, istemediğim zaman işime devam edeceğim. Hakkım var ve mesaim de yok. Yılda belli bir süre benim de izin hakkım var. Benim mesaim de yok. Dün gece yanılmıyorsam arkadaşlarım saat 01.00'de eve bıraktı. Uyudum. Saat 06.00'da kalktım işime geldim. Dolayısıyla mesai mefhumum yok. Ama ben bir insanım ve bir vücudum var. Dolayısıyla dinlenmeye de ihtiyacım var. Örneğin 10 günde bir çok güzel bir uyku çekesim geliyor. O gün saat 12.00 - 13.00'e kadar uyuyasım geliyor. Buna kimse engel olamaz. Bu benim hakkım. Tahmin ediyorum ki, takip eden vatandaşlarımız öyle 10 günde, 15 günde bir uyumamı, 6-7 ayda bir dinlenmemi çok istiyorlar. Tatil, bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor."