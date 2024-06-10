Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'ye şok darbe! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Mahmut Övür, Sabah gazetesindeki köşe yazısında, CHP içindeki gerilimleri ve Ekrem İmamoğlu’nun disiplin hamlesini ele aldı. Övür, İmamoğlu’nun, parti içindeki muhalifleri disipline gönderme talimatı verdiğini belirtti. Bu hamlenin parti içinde yeni bir isyan başlatabileceğini ifade eden Övür, CHP İstanbul örgütünde yaşanan bu gelişmelerin, partinin geleceğini nasıl etkileyeceğini masaya yatırdı. İşte Övür'ün dikkat çeken yazısı:

"CHP yerel seçimlerden başarıyla çıktı ama parti içindeki gerilim ve iç hesaplaşma bitmedi. Bugünlerde ciddi bir iç hesaplaşma hazırlığı var. Topun ağzında da eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenler, seçim sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tavır koyanlar var.

Böylece bu kez "hançer" yerine "kılıçlar" çekiliyor ve "ihrac" süreci başlatılıyordu. Artık kaç CHP'linin kafası kopar bilinmez ama disipline gönderileceklerin başında eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu geliyor.

Birkaç gündür CHP kulislerinde İmamoğlu'nun CHP Disiplin Kurulu'na Başkan yaptırdığı Turan Taşkın Özer'i ayağına çağırdığı ve "Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın, İstanbul'da bana karşı çıkan herkesi partiden atacaksın" minvalinde bir talimat verdiği konuşuluyor.

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Zaten Disiplin Kurulu Başkanı, Milletvekili Taşkın da bu buluşmayı; "Yüksek Disiplin Kurulu Heyeti olarak Başkanımız sayın İmamoğlu ile bir araya geldik..." diye duyurmuştu.

Şimdi CHP İstanbul'da Kerimoğlu'ndan sonra giyotine kimlerin gönderileceği merak ediliyor. Sayının artmasıyla parti içinde yeni bir isyanın başlayacağı da gelen haberler arasında. Anlaşılan İmamoğlu da tıpkı eski genel başkanlar gibi "dikensiz gül bahçesi"ne dönmüş bir CHP istiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu hazırlığın içinde mi yoksa dışında mı belli değil. Topun ağzındakilere gelince... CHP tabanı ve en önemlisi de son günlerde "geri döneceğim" mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun bu hamlesine ne cevap vereceğini de önümüzdeki günlerde göreceğiz."