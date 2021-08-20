Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Vatandaşın tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada'da katıldığı bir etkinlikte Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve ada sakinleriyle bir araya geldi. CHP'li İmamoğlu, Büyükada sakinlerinden beklemediği anda gelen tepki ile neye uğradığını şaşırdı.

CHP seçmeni olduğunu söyleyen genç bir kadın, sokaklarda yapılan temizlik işlemlerinin yetersiz olduğunu söyleyerek İmamoğlu’na tepki gösterdi.

İmamoğlu'na şikayette bulunan kadın şunları söyledi:

"Bir görevliye, 'Neden temizlenmiyor?' dedim, verdikleri cevap 'biz 4 kişiyiz' oldu. Bu kadar adayı sadece 4 kişi temizleyebilir mi? Soruyorum! Bu konuyla lütfen ilgilenin. Ben bu konuyla ilgili yetkililere mail de atacağım."

İmamoğlu'nun vatandaşın şikayeti karşısında ‘ben adayı dolaştım’ ifadesine kızan genç kadın, "Adayı da dolaşıp bunu görev edineceğim, fotoğraflayacağım. Hani dediniz ya ‘ben adayı dolaştım’ diye. Siz geleceğiniz zaman demek ki ada temizlendi. Ama ben bu adada yaşıyorum ve bu ada temiz değil. Sadece bir soru sordum, 4 kişi koca ada. Siz düşünün." dedi.

Ardından başka bir kadın daha İmamoğlu'na, "İlaçlanmanın artmasını rica ederim. Sivrisinekten geçinemiyoruz." şeklinde tepki gösterdi.