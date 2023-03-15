Ekrem İmamoğlu'na jeneriklik gol! Topu tam 90'a taktı

Ekrem İmamoğlu'nun 4 senede İstanbul'a hiçbir şey kazandırmadığını belirten Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, " 'Atam izindeyiz' deyip dururlar. Söyledikleri tek doğru şeydir. Sürekli 'izinde'ler!" ifadelerini kullandı.

Genç, bomba yazısında şunları kaydetti:



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"Her mevzuyu 'lüzumlu lüzumsuz' tüm detaylarıyla günlerce tartışabiliyoruz.

Medya olarak böyle bir kabiliyetimiz var maalesef. (Bu girizgâh da çok lüzumsuz oldu ya!)

"Şunu bedava vereceğiz, ücretsiz taşıyacağız, İstanbul'un ulaşım-trafik sorununu çözeceğiz, Megabüs projesi..," gibi palavra vaatleri saymıyorum.

İmamoğlu hangi seçim vaatlerini yerine getirdi?.. Metro, yollar, altyapı, vesaire?..

4 senede İstanbul'a ne kazandırdı diye sorsam?..

Koca bir hiç olsa, ona da razıydık. İstanbul gerekli yatırımları yapmadığı için geriye gitti. Çalışmak hizmet etmek CHP'nin bünyesine uygun değil.

Yaşadığımız deprem felaketinden sonra kentsel dönüşüm gündeme geldi.

Seçim vaadi neydi İmamoğlu'nun?...

"Yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin, 10 yılda İstanbul'daki tüm riskli bağımsız birimleri yenileyeceğim" diyordu..,

4 yıl geçti, dönüştürdüğü konut sayısı?

Yaklaşık 1400 konut.

Yani vaat ettiğinin yüzde 1,4'ünü yapmış.

AK Parti döneminde yüzde 5,5 olan kentsel dönüşüm bütçesini de yüzde 1,59'a düşürmüş CHP'nin 'atanamamış cumhurbaşkanı' adayı'!..

2023 seçimlerine giderken CHP'li İBB'nin icraatlarının ne kadar önemli olduğunu bilmiyor muydu CHP?

Yıllar sonra bir fırsat bulmuşsun kendini göstereceksin..,

Ama ellerinden gelen bu. (Dedik ya bünye müsait değil)

"Ben ittifakın en çalışkan neferiyim" deyip duruyor.

Elhak doğrudur.

CHP'nin 'maksimumu' bu.

Selde Bodrum'da yüzen, deprem sonrası Palandöken'de kayan, karda İngiliz'le takılan belediye başkanı olarak tarihe geçti.

Şimdi gözlerinizi kapatın, bunların ülke yönettiğini hayal edin.

'Atam izindeyiz' deyip dururlar.

Söyledikleri tek doğru şeydir.

Sürekli 'izinde'ler!.."