Ekrem İmamoğlu ve Seyit Torun ifadeye çağrılacak

Ordu Valiliği'nin suç duyurusuyla başlatılan soruşturmada, 'millet ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Ordu- Giresun Havalimanı VIP salonundaki görüntüleri incelemeye alındı.

Savcılığın İmamoğlu ve Torun'u ifadeye çağıracağı, havalimanı görevlilerini de tanık olarak dinleyeceği öğrenildi. Ordu'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri de Vali Seddar Yavuz'a destek açıklaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, çarşamba günü Karadeniz ziyaretinin ardından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a dönmek istediği sırada VIP salonunda gerginlik oldu. İmamoğlu ile beraberindekiler, VIP'ten alınmayınca havalimanı görevlileri ve polis arasında tartışma çıktı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İmamoğlu ile Torun'un kendisine ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, havalimanı güvenlik kameralarının kayıtları, cep telefonu kamera kayıtları ile basına yansıyan görüntüler incelenmeye alındı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile Seyit Torun'un ifadeye çağrılacağı belirtilirken, havalimanı görevlilerinin de tanık olarak dinlenecekleri öğrenildi.

STK'lardan valiye destek açıklaması

Öte yandan Ordu'da sivil toplum kuruluşları, dernekler ve sendika temsilcileri, Vali Seddar Yavuz'a basın açıklamasıyla destek verdi. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Ordu İl Temsilcisi İsmail Çelenk, havalimanında yaşananların kendilerini derinden yaraladığını belirterek, "Asla tasvip edilemeyecek menfur bir olay cereyan etmiştir. Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler VIP salonunu kullanmak istemesi girişimleri üzerine havaalanında bulunan kamu görevlileri vazifelerini icra etmiş, yasal prosedürü kendileriyle paylaşmıştır. Bunu genel geçer bir uygulama olarak görmekten imtina eden aday konuyu şahsileştirmiş, girdiği ruh haliyle kamu görevlilerine ve Ordu Valisi'ne hakaret etmiştir. Yaşanan bu çirkin hadise ile gerçek yüzünü kamuoyuna gösteren Ekrem İmamoğlu'nun sergilediği çirkinlikler, yaptığı hakaretler sebebiyle başta Vali Seddar Yavuz olmak üzere polis teşkilatından, Ordululardan ve milletimizden özür dilemesini bekliyoruz" dedi.