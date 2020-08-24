  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem İmamoğlu sapkınları sahiplendi
Gündem

Ekrem İmamoğlu sapkınları sahiplendi

Sapkınlara desteğini her platformda sürdüren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başında olduğu İBB’ye bağlı Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, belediye çalışanlarına gönderilen ‘Personel Memnuniyet Anketi’nde işaretlenmesi zorunlu olarak belirtilen cinsiyet kısmına ‘Kadın’, ‘Erkek’ ve ‘Diğer’ seçeneğinin belirtildiği ortaya çıktı. ‘Diğer’ kısmını işaretleyenler için açıklama satırının yer alması ise tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:03:00 -
Ekrem İmamoğlu sapkınları sahiplendi

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Her şeyi yapıyormuş gibi görünüp de hiçbir şey yapmayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk milletinin baş belası olan sapkınlara verdiği destekten vazgeçmek bilmiyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşcinsel sapkınları meşrulaştırmak adına skandal bir hareketi daha ortaya çıktı.

Eşcinselliği meşrulaştırıyor

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, Müslüman Türk milletinin mukaddesatıyla dalga geçmeye devam ediyor. Batılı büyüklerine hoş görünmek adına LGBTİ sapkınlara sahip çıkan İmamoğlu, eşcinsel ahlaksızlığın meşrulaştırılması için olağanüstü bir gayret sarf ediyor. Allah’ın lanetlediği bir fiili topluma dayatmak için kamu imkanlarını da kullanan CHP’li İmamoğlu, bu uğurda hiçbir fırsatı kaçırmıyor. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne talimat veren İmamoğlu, kurum çalışanlarına ‘Personel Memnuniyet Anketi’ yaptırdı. Skandallar zinciri ise anketin kurum çalışanlarının önüne gelmesiyle başladı.

Cinsiyette ‘diğer’ seçeneği!

Ankette, doldurulması zorunlu olarak belirtilen cinsiyet kısmını okuyan İBB çalışanları büyük şok yaşadı. ‘Kadın’, ‘Erkek’ ve ‘Diğer’ seçeneğini gören personel neye uğradığını şaşırdı. ‘Diğer’ kutucuğunun önünde uzun bir açıklama kısmının olması ise bardağı taşıran son damla oldu. Personelin büyük tepkisini çeken anket, ertesi gün değiştirildi. Daha sonra gönderilen ankette ise cinsiyet kısmındaki ‘diğer’ seçeneğinin çıkartıldığı belirtildi. İmamoğlu daha öncede seçim sürecinde benzer bir anket hazırlatmış. Anketin ‘cinsiyet’ kısmında ‘diğer’ seçeneğini de yer verilmişti. Bir TV programında ise ‘Türkiye eşcinsel evliliklere hazır değil’ diyerek bilinçaltını adeta ifşa etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, bazı muhafzakarların da oyları ile seçilen, sonuçlar açıklandığında Ahmet Davutoğlu tarafından tebrik edilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yaptırdığı ankette, ‘Kadın’ ile ‘Erkek’den ayrıca üçüncü cins olarak LGBTİ şıkkı anlamında “diğer” seçeneği kullandı

Cehaleti, siyasi sermaye yapıyor

Kitlesinin cehaletini siyasi sermayesi yapan İmamoğlu, hizmet üretmekten ziyade şov yapmaya da devam ediyor. İBB bünyesinde ‘İnanç Masası’ kuran İmamoğlu’nun ilk icraatlarında biri ateistlere kol kanat germek oldu. Her türlü inancı reddeden bir oluşuma ‘İnanç Masası’ ekiplerini ziyaret ettiren İmamoğlu, büyük bir paradoksa da imza atmış oldu. İslam inancının azılı düşmanı olan ateistlerin ayağına kamu personellerini gönderen İmamoğlu, gerçek zihniyetini de gözler önüne sermiş oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi
Ekonomi

Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi

Altın fiyatlarındaki değişim sürerken önümüzdeki günlerde piyasada nelerin olacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar orta ve uzun vadede fiyatlar..
Kariyer
Ekonomi

Kariyer

İş ilanları güncel | iş arayan milyonlarca kişi internette yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. İş arayanların en çok tercih et..
Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

İstanbul Ekonomi Araştırma, CHP'den dışlanan Muharrem İnce ile ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı