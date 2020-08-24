Ekrem İmamoğlu sapkınları sahiplendi

Hakkı Bilir İstanbul

Her şeyi yapıyormuş gibi görünüp de hiçbir şey yapmayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk milletinin baş belası olan sapkınlara verdiği destekten vazgeçmek bilmiyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşcinsel sapkınları meşrulaştırmak adına skandal bir hareketi daha ortaya çıktı.

Eşcinselliği meşrulaştırıyor

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, Müslüman Türk milletinin mukaddesatıyla dalga geçmeye devam ediyor. Batılı büyüklerine hoş görünmek adına LGBTİ sapkınlara sahip çıkan İmamoğlu, eşcinsel ahlaksızlığın meşrulaştırılması için olağanüstü bir gayret sarf ediyor. Allah’ın lanetlediği bir fiili topluma dayatmak için kamu imkanlarını da kullanan CHP’li İmamoğlu, bu uğurda hiçbir fırsatı kaçırmıyor. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne talimat veren İmamoğlu, kurum çalışanlarına ‘Personel Memnuniyet Anketi’ yaptırdı. Skandallar zinciri ise anketin kurum çalışanlarının önüne gelmesiyle başladı.

Cinsiyette ‘diğer’ seçeneği!

Ankette, doldurulması zorunlu olarak belirtilen cinsiyet kısmını okuyan İBB çalışanları büyük şok yaşadı. ‘Kadın’, ‘Erkek’ ve ‘Diğer’ seçeneğini gören personel neye uğradığını şaşırdı. ‘Diğer’ kutucuğunun önünde uzun bir açıklama kısmının olması ise bardağı taşıran son damla oldu. Personelin büyük tepkisini çeken anket, ertesi gün değiştirildi. Daha sonra gönderilen ankette ise cinsiyet kısmındaki ‘diğer’ seçeneğinin çıkartıldığı belirtildi. İmamoğlu daha öncede seçim sürecinde benzer bir anket hazırlatmış. Anketin ‘cinsiyet’ kısmında ‘diğer’ seçeneğini de yer verilmişti. Bir TV programında ise ‘Türkiye eşcinsel evliliklere hazır değil’ diyerek bilinçaltını adeta ifşa etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, bazı muhafzakarların da oyları ile seçilen, sonuçlar açıklandığında Ahmet Davutoğlu tarafından tebrik edilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yaptırdığı ankette, ‘Kadın’ ile ‘Erkek’den ayrıca üçüncü cins olarak LGBTİ şıkkı anlamında “diğer” seçeneği kullandı

Cehaleti, siyasi sermaye yapıyor

Kitlesinin cehaletini siyasi sermayesi yapan İmamoğlu, hizmet üretmekten ziyade şov yapmaya da devam ediyor. İBB bünyesinde ‘İnanç Masası’ kuran İmamoğlu’nun ilk icraatlarında biri ateistlere kol kanat germek oldu. Her türlü inancı reddeden bir oluşuma ‘İnanç Masası’ ekiplerini ziyaret ettiren İmamoğlu, büyük bir paradoksa da imza atmış oldu. İslam inancının azılı düşmanı olan ateistlerin ayağına kamu personellerini gönderen İmamoğlu, gerçek zihniyetini de gözler önüne sermiş oldu.