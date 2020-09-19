Ekrem İmamoğlu öğrencinin indirimli kartına bile göz dikti!

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CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öğrencilerin indirimli ulaşım kartlarını iptal edeceği iddia edildi. CHP tarafından İBB meclisine getirilen teklif kabul edilirse 20 yaş üstü lise, 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli abonman kartları iptal edilecek.

Cumhur İttifakı karşı çıktı

Kişisel reklamı uğruna üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan paraları çarçur eden İmamoğlu, hesaplar denkleşmeyince 20 yaş üstü lise, 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli abonman kartlarını iptal etmeyi düşünmeye başladı. İmamoğlu’nun skandal nitelikteki teşebbüsüne AK Partili ve MHP’li üyelerin karşı çıktığı öğrenildi. CHP’li İBB’nin çıkarmayı planladığı karar uygulanırsa 20 yaş üstü lise, 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli abonman kartları iptal edilecek. Bu arada, İBB Sözcücü Murat Ongun konuya ilişkin Akit’in sorularına cevap vermekten kaçındı.

Otobüsler İETT’de birleşti

Diğer yandan, İBB Meclisi’nde, oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, tüm toplu taşıma otobüsleri İETT’ye bağlandı. Otobüsler artık tek renk olacak ve seferler metro hatlarına göre şekillendirilecek. Uygulama ile şikayetlerin azalması beklenirken, tüm otobüslerin gelirleri İETT ve İBB tarafından garanti altına alınacak.

Büfecilerden protesto

Öte yandan, İstanbul Tekel-Gazete Bayileri Esnaf Odası üyeleri, İBB’nin büfe kiralarına yaptığı zamları protesto etti. Saraçhane Parkı’nda toplanan oda üyeleri adına açıklama yapan Oda Başkanı Ferihan Karasu, büfeler için 80 ila 300 bin lira arasında ücret talep edildiğini belirterek, şunları dile getirdi: “Ciroların eridiği pandemi döneminde bu ralar nasıl ödenecek. Kültür AŞ yönetimi, sıraladığımız bu şartların 7 gün içerisinde kabul edilerek sözleşmeyi imzalamamızı, aksi takdirde 1 Ekim itibarıyla büfelerimizi boşaltmamızı istemektedir.”