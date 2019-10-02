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Ekrem İmamoğlu, milyonluk villaları böyle saklamış

Seçim stratejisini sistematik bir şekilde ‘yalan’ beyan üzerine kuran CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ‘maskesi’ düştü. “60 metrekarelik alt katı ahır olan evde büyüdüm” diyerek yoksulluk edebiyatı yapan CHP’li İmamoğlu’nun, ikamet ettiği Yakuplu’daki lüks villaları, İmamoğlu İnşaat’ın üzerine kaydettiği ortaya çıktı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:10
Ekrem İmamoğlu, milyonluk villaları böyle saklamış

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Terör partisi HDP’nin oylarıyla İstanbul’da belediye başkanlığı koltuğunu ele geçiren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun maskesi bir kez daha düştü. Beylikdüzü’nde çok kısa sürede inşaat imparatorluğu kuran İmamoğlu’nun ısrarla gizlediği servetinin perde arkası deşifre oldu. Seçimden önceki açıklamalarından farklı bir tavır sergileyen Ekrem İmamoğlu’nun ikamet ettiği Yakuplu’daki lüks villaları, İmamoğlu İnşaat’ın üzerine kaydettiği ortaya çıktı.

Servetinin üstünü örtmüş

Beylikdüzü’nde yeşil alanları imara açarak ilçeyi beton yığını haline getiren ve namı ‘Beton Ekrem’e çıkan İmamoğlu’nun gerçek yüzünü gözler önüne sermeye devam ediyoruz.

Seçim çalışmalarının başladığı günden bu yana şeffaflıktan dem vuran CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun dudak uçuklatan mal varlığında ilginç bir detaya ulaşıldı.

İstanbul adaylığı açıklamasından hemen sonra mal varlığı hakkında gizlilik kararı aldıran İmamoğlu’nun tapu değerinden beyan ettiği mal varlığında, imparatorluk haline dönüşen inşaat şirketlerine ait menkul ve gayrimenkulleri yazmadığı belirlendi.

Alt katı ahır olan 60 metrekarelik evde büyüdüm” diyerek yoksulluk edebiyatı yapan CHP’li İmamoğlu’nun, ikamet ettiği Yakuplu’daki lüks villaları, İmamoğlu İnşaat’ın üzerine kaydettiği tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ikamet olarak kullandığı lüks iki villasının şirket kayıtları arasında görüldü. İmamoğlu’nun piyasa değeri ortalama 6 milyon TL.’yi bulan iki adet 5+1 villayı ise Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde satın aldığı bildirildi.

Mal varlığını geçtiğimiz aylarda kamuoyuna açıklayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, mülklerini düşük bedelle ilan etmesi tartışmalara neden olmuştu.

Piyasada 2 milyon 500 bin TL’ye satışa sunulan Beykonakları’ndaki villasına 911 bin TL kıymet biçen İmamoğlu, diğer taşınmazlarının ederini de düşük göstererek mal varlığındaki artışı gizlemişti. CHP’li Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde bulunan Park Teras AVM’ye ortak olduğunu Beylikdüzü Belediye Meclisi toplantısında açık açık itiraf etmişti.

Sıfırdan bir  para imparatorluğu kuran İmamoğlu’nun 2016’da faaliyete geçirdiği SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ’nin de kurucusu görünüyor. Mal varlığının büyük bir kısmı babası Hasan İmamoğlu’nun üzerine görülürken, neden böyle bir yola tevessül ettiği ise kafalarda soru işaretine neden oldu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:10
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YORUM YAZ

  • meşemeşe11 dk önce
    ANADOLUDAHİÇBİR AŞİRET MENSUBUNUN BU KADARMALIOLMAMIŞTIR, SELSUKLUDEVLETİNİ YÖNETEN KİŞİLERİNHİÇ BUKADARMALIOLMAMIŞTIR, SELCUKLU İMPARATORLUGUNUYÖNETEN KİŞLERİNHİÇ BUKADAR MALIOLMAMIŞTIR, OSMANLI İMPARATORLUGUNUYÖNETENKİŞİLERİN HİÇBUKADAR MALI OLMAMIŞTIR, KISA BİR ZAMANDA İMAM OGLUNUN BABASI VE KENDİSİ ASLAÇALIŞARAK , HİÇ BUKADARMALASLA ELDE EDEMEZ , TÜRKİYEDE YILLARDIR MUTAHİTLİK YAPANKİŞİLER VAR,BUKADARKISA SÜREDEMİLYARLIK OLUNUYORSA ONLARTIRİLYONLUKOLURDU, MUTAHİTLİK YAPMAKLA BU KADAR KISA SÜREDEZENGİN OLUNUYORSAHERKES MUTAHİTLİKYAPAR , BİRDENBİREDE ELİNDE SERMAYE OLMAYINCA MUTAHİTLİK YAPILAMAZ ,BUİŞLERDEÖNCE AMELELİK, SONRAUSTALIK ,SONRAKALFALIK ,SONRA TAŞORONLUK ,YAPILIR ONDAN SONRA MUTAHİTLİK YAPILIR, EMEKLEMEDEN YÜRÜNMEZ , İNŞAAT MÜHENDİSİDEOLSABU İŞLERDE ÇALIŞMADANBİRDEN BİRE MUTAHİTLİKASLA YAPAMAZ,, BEN BU İŞLERDE1972DEN BEGRİÇALIŞMAKTAYIM ,BENİM BİRTANE EVİM DAHİ YOKKİRADAOTURUYORUM,,,,
  • Dadaş Dadaş 23 dk önce
    Seçim kampanyası süresince bağış yapan insanlar düşünsün
  • Yahu adam Çanakkale köprüsünün yanını bile almış.! Yahu adam Çanakkale köprüsünün yanını bile almış.! 24 dk önce
    Siz burjuva Pinokyo ekrem tatilidis vip is basitis antirikotis küfürbaz haydoisi hala tanıyamadınız mı?
  • hizipsavarhizipsavar30 dk önce
    ye kürküm ye t.c. kalbi her birimin toplandığı külliyeye laf eden vatan haini köpekler. ekonnun villalarının yıllıl maliyetinide bir araştırsın. tmmo tbb. tzob ler. iş başına
  • TuranciTuranci41 dk önce
    Günlük masrafi ne kadarmis?? MIlletin vergileri ile ödenen masraflar hani, bagzilarinin cok sevdigi...

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