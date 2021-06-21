Ekrem İmamoğlu kinini hacizle kustu! Kudurtan manşetler

Hakkı Bilir İstanbul

Akit Medya Grubu yayınladığı haberler ve ekranlarına taşıdığı gerçeklerle CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bütün kirli planlarını boşa çıkardı. Geçtiğimiz cuma günü tam namaz vaktinde grubumuzun genel merkez binasına haciz ekiplerini gönderen İmamoğlu, bu yolla Akit’i susturmaya çalışıyor. İstanbul’un peşkeş çekilmesine ve algı operasyonlarıyla yönetilmesine müsade etmeyen Akit’i önündeki tek engel gören İmamoğlu haberlerimizi engellemek için her türlü yolu denemekten çekinmiyor. Akit bugüne kadar İmamoğlu’nun ihale yolsuzluklarını, israflarını, belediyeyi nasıl iflasa sürüklediğini ve daha birçok hukuk dışı skandalını manşetlerine taşıyarak büyük bir gazetecilik başarısı sergiledi.

Yalana karşı gerçekler

Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP’li İmamoğlu, şimdi de Akit Medya Grubu’nu susturmak adına genel merkezimize gönderdiği haciz ordusuyla gündemde. Akit’in yayınladığı haberlerin İmamoğlu’nun ipliğini pazara çıkarması grubumuzu CHP zorbalığının hedefi haline getirdi. 5 Haziran 2021 tarihinde ‘Ha Yunan Ordusu ha İmamoğlu” manşetiyle okuyucularının karşısına çıkan Akit gazetesi, AK Parti döneminde başlanan Sancaktepe Metro İmamoğlu tarafından toprak dökülerek kapatılmasını eleştirmişti. 24 Aralık 2020’de ‘Hayvan, Ekrem’in umurunda değil’ haberiyle, İmamoğlu’nun seçim beyannamesinde sokak hayvanlarına yönelik verdiği hiçbir sözü tutmadığını ifşa ettik.

Yazdıkça hışmına uğradık

3 Haziran 2021 tarihinde “İmamoğlu karada salgını, denizde salyayı yayıyor” manşetiyle çıkan Akit, CHP’li İBB’nin Boğaz ve çevre temizliği noktasında uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüğünü yerine getirmediğini belgeleriyle deşifre ettik. 21 Aralık 2020’de “Ekrem gecekondu parasına da kondu” manşetiyle çıkan Akit, Sayıştay Raporu eşliğinde İmamoğlu’nun usulsüzlüğünü okuyucularına aktardı. Haberde, İmamoğlu’nun gecekonduların ıslahı için ayrılan paraların İmamoğlu tarafından nasıl iç edildiği detaylarıyla anlatıldı. 22 Aralık 2020’de ise “147 usulsüzlük 26 ihale yolsuzluğu” manşetiyle çıktık. Haberimizde CHP’li İBB’de sadece 1.5 yıl içerisinde 147 usulsüzlüğün ve 26 ihale yolsuzluğunun yapıldığını Sayıştay Raporları’ndaki tespitler yer aldı.

Algı operasyonlarını çökerttik

13 Haziran 2021 tarihinde “Ekrem’in salyası Körfezi de sardı” sürmanşetiyle çıkan Akit, İstanbul Boğazı’nın zamanında temizlenmemesi nedeniyle oluşan müsilajların Körfez bölgesini de sardığını görnütler eşliğinde deşifre etti. 4 Aralık 2020’de “CHP’li İmamoğlu Koç’a diyet ödüyor” başlıkllı manşetimiz ise ihale yolsuzluğuyla ilgiliydi. İmamoğlu’nun üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu kaynaklarını Koç Grubu’na ihale adı altında nasıl peşkeş çektiğini detaylarıyla anlattık. 11 Kasım 2020’de ise “Ekrem İmamoğlu’nun reklamcısına ballı ihale” manşetiyle, CHP’li Başkanın kampanya danışmanı Necati Özkan’a 10 milyon liralık ihaleyi pasladığını deşifre ettik.

Sadece gazetecilik yaptık

12 Ocak 2020 tarihinde “Oy alamadı intikam alıyor” manşetiyle Türk kamuoyunun karşısına çıkan Akit, bu haberinde İmamoğlu yönetimini AK Partili ilçe belediyelerindeki projeleri iptal ettiğini tek tek yazdı. 20 Temmuz 2020’de de “Ekrem İBB’yi iflasa sürüklüyor” manşetiyle çıkan Akit, bir yıl içinde İmamoğlu’nun toplamda 14.3 milyar lira borçlanarak İBB’yi iflasa sürüklediğini belgeler eşliğinde deşifre etti. 23 Eylül 2019’da “Deprem değil ‘Ekrem’ riski” manşetinde, İSMEK kurslarının insani gerekçelerle değil deprem bahane edilerek bütünüyle ideolojik saiklerle kapatıldığını gözler önüne serdi. Bu ve bunun gibi sayısız haberleriyle büyük bir gazetecilik başarısı sergileyen Akit, Türk kamuoyunun taktirini toplarken, İmamoğlu’nun bir numaralı hedefi haline geldi.



