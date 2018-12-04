0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç yaşındadır?

Ekrem İmamoğlu’nun ismi CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçmesiyle birlikte kimdir bu Ekrem İmamoğlu sorusu sorulmakta. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan Ekrem İmamoğlu 2014 Mart yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. Peki Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu nereli ve kaç yaşında? Ekrem İmamoğlu hangi görevlerde bulundu?

04 Aralık 2018 Salı 10:23
Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç yaşındadır?

Ekrem İmamoğlu’nun ismi CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçmesiyle birlikte kimdir bu Ekrem İmamoğlu sorusu sorulmakta. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan Ekrem İmamoğlu 2014 Mart yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. Peki Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu nereli ve kaç yaşında? Ekrem İmamoğlu hangi görevlerde bulundu?

Türkiye 31 Mart 2019'da yerel seçimler için sandık başına gidecek. Partiler de bir yandan belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. AK Parti ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları henüz resmi olarak açıklanmasa da AK Parti'nin İBB adayı Meclis Başkanı Binali Yıldırım olması beklenirken, CHP'nin adayı ise Beylikdüzü Belediye Başkana CHP'li isim Ekrem İmamoğlu ismi geçmekte. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce, Gürsel Tekin değil de Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde ısrar ettiği söyleniyor.

İmamoğlu, Mevlüt Uysal karşısında yenilmişti

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde AK Parti’nin adayı Mevlüt Uysal ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yarışmıştı. Yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 125 oy almıştı. Seçim sonucuna göre Mevlüt Uysal, İBB Başkanı seçilmişti. Peki kimdir bu Ekrem İmamoğlu? İşte Ekrem İmamoğlu hayatı.

Ekrem İmamoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.

2014 Beylikdüzü yerel seçim sonuçları

CHP adayı  Ekrem İmamoğlu  % 50.8      

AK Parti adayı Yusuf  Uzun  39.6              

MHP adayı  Ethem Baykal  % 4.7 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:23
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. ekrem imamoğlu kimdir
  4. ekrem imamoğlu nereli
  5. ekrem imamoğlu kaç yaşında
  6. chp ibb adayı ekrem imamoğlu mu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Emperyalizmin tutsağı olmuş bu ülkelerin neresi İslam, nereleri doğrudur? Türk milletine tuzak kuran, batıla mihmandarlık yapan iradesiz ve icazetli yönetimler biliniz ki İslam'ın sırtına saplanmış zehirli hançerden başka bir ş
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    2. "Takımı ligde tutmak en büyük amacımız"
    3. Doktorun mesleki araştırmaları hayat..
    4. Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
    5. Muavenet malûlleri 26 yıldır mağdur
    6. Yeni düzenleme! Artık zorunlu olacak
    7. Afganistan'da saldırı! Ölüler var
    8. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Suriye'nin..
    9. İnanılmaz olay! Ustası babası, patronu..
    10. Türk bilim insanlarından yerli üretime..
    11. Rekabet Kurumundan "soğan fiyatları"..
    12. Mali suçlarda yüzde büyük düşüş!
    13. Fenerbahçe'den en kötü ilk yarı..
    14. "Sihirli flüt" Kutluer, Filistinli..
    15. Suriye'de Türkiye'nin açtığı halk..
    16. Diyarbakır'ın inanç ve kültür..
    17. "Tekstil sektöründe kapsamlı..
    18. Mesleğini bıraktı, yılan bakıcısı oldu
    19. TCMB'den repo ihalesi
    20. Gül, eski Adalet Bakanlarıyla buluştu
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı