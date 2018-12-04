Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç yaşındadır?

Ekrem İmamoğlu’nun ismi CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçmesiyle birlikte kimdir bu Ekrem İmamoğlu sorusu sorulmakta. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan Ekrem İmamoğlu 2014 Mart yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. Peki Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu nereli ve kaç yaşında? Ekrem İmamoğlu hangi görevlerde bulundu?

Türkiye 31 Mart 2019'da yerel seçimler için sandık başına gidecek. Partiler de bir yandan belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. AK Parti ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları henüz resmi olarak açıklanmasa da AK Parti'nin İBB adayı Meclis Başkanı Binali Yıldırım olması beklenirken, CHP'nin adayı ise Beylikdüzü Belediye Başkana CHP'li isim Ekrem İmamoğlu ismi geçmekte. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce, Gürsel Tekin değil de Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde ısrar ettiği söyleniyor.

İmamoğlu, Mevlüt Uysal karşısında yenilmişti

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde AK Parti’nin adayı Mevlüt Uysal ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yarışmıştı. Yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 125 oy almıştı. Seçim sonucuna göre Mevlüt Uysal, İBB Başkanı seçilmişti. Peki kimdir bu Ekrem İmamoğlu? İşte Ekrem İmamoğlu hayatı.

Ekrem İmamoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.

2014 Beylikdüzü yerel seçim sonuçları

CHP adayı Ekrem İmamoğlu % 50.8

AK Parti adayı Yusuf Uzun 39.6

MHP adayı Ethem Baykal % 4.7