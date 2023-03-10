Ekrem İmamoğlu İstanbulluları böyle kandırdı! İşte deprem yalanı...

2019 yılında seçim öncesi İstanbul'u depreme karşı 5 yılda hazır hale getireceğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde ise çıktığı bir programda, 5 yılda yapmasının imkânsız oluğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılında seçimi kazanmak için vatandaşa İstanbul'u depreme "5 yılda hazırlarım" demişti. Ancak geldiğimiz 2023 yılında İmamoğlu depreme dayanaklı olacak dediği 100 bin konuttan sadece bin 354 tanesini yaptı. Son çıktığı programda ise kendi kendini yalanlayan İmamoğlu "5 yılda ne yapabilirim." dedi.

"5 yılda deprem sorunu çözülür"

İmamoğlu, 2019 yılında seçim öncesi katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "İstanbul'un en çok korktuğu bu deprem sorunu siz göreve geldiğiniz takdirde ne kadar sürede çözülür?" sorusuna, "5 yılda. Hayalci kimse olamaz ama 5 yıl çok hızlı hareket edilip çözülebilecek düzeyde." yanıtını vermişti.

İmamoğlu, 2019 yılında verdiği "İstanbul'un deprem sorunun 5 yılda çözerim" sözünü tutmadı. Bununla da kalmayan İmamoğlu, AK Parti döneminde yüzde 5,5 olan İBB deprem bütçesini, kendi mensubu olduğu CHP döneminde yüzde 1,59'a düşürdü.

İmamoğlu: 5 yılda ne yapabilirim

Tüm bu sözlerini tutmayarak çark eden İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ise İstanbul'daki deprem sorunu ile ilgili daha önceki ifadelerini yalanlayan açıklamalarda bulundu. Yıllar önce söylediği sözleri görmezden gelen İmamoğlu, "1 yılda ne yapacağım, 1 yılda ne yapabilirim ki, ya da 3 yılda ne yapabilirim, 5 yılda ne yapabilirim." diyerek kendi kendini yalanladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO