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Ekrem İmamoğlu 'İlgi yok diye kaldırdık' demişti! Zeytinburnu yoğun istek üzerine Reis Bey'i oynatıyor

Ekrem İmamoğlu'nun ilgili yok bahanesiyle İBB Şehir Tiyatroları'nın 2019-2020 sezonunun repertuvarından kaldırttığı üstad Necip Fazıl’ın unutulmaz eseri “Reis Bey” Zeytinburnu’nda sahnelenecek.

05 Ekim 2019 Cumartesi 18:30
Ekrem İmamoğlu 'İlgi yok diye kaldırdık' demişti! Zeytinburnu yoğun istek üzerine Reis Bey'i oynatıyor

Seçim öncesi 'Her şey güzel olacak' vaadinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Mustafa Kutlu, Necip Fazıl ve İskender Pala gibi muhafazakar düşünceye sahip yazarların oyunlarına ideolojik sansür uygulamıştı.

Sansüre 'ilgisizlik' bahanesi

Sansürle ilgili açıklama yapan İmamoğlu, Necip Fazıl’ın unutulmaz eseri Reis Bey'in ilgisizlik nedeniyle kaldırıldığını söylemişti.

Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklaması ise vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle tam anlamıyla boşa çıkmış oldu. Eser, yoğun istek nedeniyle Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Zeytinburnu Belediye Başkanı açıkladı

Etkinliklere bu yıl devlet tiyatrolarının da katıldığını söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu yıl bir farklılık olarak Kültür Merkezi’mizde Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları sahne açtı. Her ayın 3 hafta sonu kendi etkinliklerimize ayrıldı, diğer 3 hafta sonu da Devlet Tiyatrosu çocuk oyunları ve yetişkin oyunları ile burada sahne alacak. Ekim ayında ilk yetişkin devlet tiyatrosu oyunu Reis Bey olacak, buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Benim müsteşarlığım dönemimde sahneye konan Reis Bey’i, bu yıl inşallah Zeytinburnu’muzda sahneye koymak istiyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 18:30
  1. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Zeytinburnu Belediyesi
  4. Ömer Arısoy
  5. Mustafa Kutlu
  6. Necip Fazıl
  7. İskender Pala

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