Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Vay anasını yahu

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin başına geçmek için şimdiden kendi kadrosunu oluşturmaya başladığını iddia eden Kurtuluş Tayiz, "Kılıçdaroğlu aday, İmamoğlu genel başkan mı?" diye sordu. Tayiz, Akşam'daki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Her seferinde soy isimlerine takılıyorum; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu...

Sonradan edinildiğinden çok fazla sırıtıyor.

Sebebini Allah bilir!

Neyse...

CHP'de gelenektir zaten, soyu sopu kuvvetli olmayanı genel başkan yapmıyorlar!

Kemal Kılıçdaroğlu da 2010'dan beri CHP'de genel başkan.

2023 seçimlerinde partisinin ve ittifak ortaklarının tek cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanıyor.

Gerçi Abdullah Gül "Kılıçdaroğlu seçilemez, beni aday yapın" diye sürekli araya girip 6'lı masaya göz kırpıp duruyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da unutmayalım; İYİ Parti kontenjanından Kılıçdaroğlu'nun hâlâ en güçlü rakibi...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise adaylıktan umudunu kesmiş, Kılıçdaroğlu'ndan boşalacak yere göz dikmiş görünüyor.

Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar'dan başka da İmamoğlu'nu adaylığa gösteren kalmadı. Sencar, anket numaralarıyla, "Bakın Erdoğan geliyor" korkutmalarıyla muhalefeti İmamoğlu'na razı etmeye çalışıyor.

Meral Akşener bile önce "İstanbul fatihi" diyerek heveslendirdi, sonra devamını getirmedi. İmamoğlu, önüne kırmızı halılar serdi ama Akşener'e bağlı yöneticiler Mansur Yavaş'ı öne çıkarmaya devam ediyor.

İmamoğlu ne yapsın; boş duracak değil ya, daha somut hedeflere yöneldi.

İmamoğlu'nun CHP'nin başına geçmek için şimdiden kendi kadrosunu oluşturmaya başladığı söyleniyor.

Paranın başını o tutuyor ya cumhurbaşkanı adayı olacak ya CHP'nin başına geçecek!

İkisinden birini başaramazsa zaten büyük beceriksizlik...

Seçimlere daha çok var; kim bilir bu hesaplar kaç kez bozulup yeniden yapılır.

Ama mevcut durum şu: 6'lı masanın üzerinde uzlaşabileceği bir aday yok. Kılıçdaroğlu olsa zoraki olacak, kimsenin içine sinmeyecek. İmamoğlu olsa İstanbul'daki başarısızlığı gözlerden saklamak imkânsız olacak. Yavaş'ı yapsalar hayatta karşılığı kalmamış klişe bir "sağcı aday" sloganına aldanmış olacaklar...

Çıkışı olmayan bir labirente sıkışıp kaldılar. Hepsi bunun farkında. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan toplum desteği artmış durumda. "Sen-ben" kavgası yapan muhalefeti görünce küskün seçmen Erdoğan'a yöneldi. Ekonomiye çeki düzen veren Erdoğan, 2023'te büyük bir zafere daha imza atacak. Yenilginin faturası ise önce Kemal Bey'e, sonra da "ayrı yola" girme cesareti gösteremeyen Meral Akşener'e kesilecek. Diğer 6'lı masa üyeleri zaten hiç yoktular!"