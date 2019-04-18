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Seçim 2019 Sayfası

Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu ne zaman evlendi?

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy hırsızlıklara ve onca usulsüzlüklere rağmen İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kendisine mazbata vermesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir beledeye başkanı oldu. İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun kim olduğu ve Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu ne zaman evlendiklerinin yanında Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu'nun kaç çocuklarının olduğunu merak ediyor. İşte Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu çiftinin biyografisi.

18 Nisan 2019 Perşembe 08:57
Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu ne zaman evlendi?

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy hırsızlıklara ve onca usulsüzlüklere rağmen İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kendisine mazbata vermesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir beledeye başkanı oldu. İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun kim olduğu ve Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu ne zaman evlendiklerinin yanında Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu'nun kaç çocuklarının olduğunu merak ediyor. İşte Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu çiftinin biyografisi.

Ekrem İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimini Trabzon Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında aile şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile iş hayatına başladı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşayan Ekrem İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Okul yıllarında amatör olarak futbol ile ilgilenen İmamoğlu daha sonra iş hayatına atılmıştır. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik faaliyetlerinde bulunmuştur.

1992 senesinde inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Ekrem İmamoğlu’nun siyasi hayatı

- 2009 senesinde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu.

- 2014 senesi Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

- 2019 senesinde düzenlenecek olan yerel seçimlerde CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı oldu.

 

Dilek İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu'nun eşinin ismi Dilek İmamoğlu'dur. İmamoğlu çiftinin iki erkek bir kız olmak üzere 3 çocukları vardır. Dilek İmamoğlu 18 Kasım 1974 Trabzon doğumludur. İlk öğrenimini Trabzon'da tamamlamıştır. Dilek İmamoğu İstanbul Ünüversitesi Turizm Bölümünü bitirdikten sonra Kamu Maliyesi bölümünü bitirmiştir. Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu bir aile ortamında birbirleri ile tanışmışlar ve 18 Kasım 1995'de İmamoğlu çifti sade bir düğünle evlenmişlerdir.

Dilek İmamoğlu 23 yıllık evliliğini tanımlarken 'mutlu oldum' demiştir. İmamoğlu Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Şu anda aynı alanda doktora öğrencisidir.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 08:57
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