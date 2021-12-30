Ekrem İmamoğlu görevden alınacak mı? Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu İBB'den istifa mı edecek?

Ekrem İmamoğlu görevden mi alınacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 Aralık tarihli konuşmasında Ekrem İmamoğlu döneminde PKK ile iltisaklı kişilerin İBB’de göreve alındığını açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu hakkında bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi.

Ekrem İmamoğlu görevden alınacak mı?

MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftiş hakkında "Bu işin şakası yok" yorumunu yaptı. Terör örgütleriyle bağlantılı olan hiçbir belediyenin gözünün yaşına bakılmaması gerektiğini belirten Bahçeli, "Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir." ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli, "Teröristleri işe alacağına işsiz vatandaşlarımızın yarasına merhem olmalı" dedi.

Türkgün Gazetesi'nden Kadir Yıldız'a verdiği röportajda Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasını mı istiyorsunuz" sorusuna "Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığının özel teftişinden suçlu olmayanın rahatsız olmasına da gerek yoktur. Eğer suç var ise cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilmeyecektir. İstanbul'a hizmet bahtiyarlıktır. Dua berekettir. Ama İBB Başkanı siyasi hırslarına yenilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir." yanıtını verdi.