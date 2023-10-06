‘Ekrem İmamoğlu beceriksizliğin tarihini yazıyor’ diyen Göksu: İstanbul'u kurtaracak kadrolar AK Parti'de

Buğra Kardan İstanbul

Eser yerine polemik üreten, çalışmak yerine tatil yapmayı ya da uyumayı tercih eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beceriksizliği ulaşımda da aksamalara neden oluyor. CHP’li İmamoğlu’nun yol iz bilmeyen, yolcu döven İETT şoförleri büyük infial uyandırıyor. Bozulan otobüsler ve metrolar, yanan metrobüsler, kaza üstüne kaza yapan tramvaylar “Bu kadarına pes” dedirtiyor. Arızalı asansörler ve yürümeyen merdivenler de yaka silktiriyor.

Vatandaşlar isyan ediyor

İstanbulluları ulaşım sıkıntılarıyla karşı karşıya bırakan İmamoğlu’nun İBB’sinin metrobüs üst geçit yenileme çalışmaları ise bitmiyor. Evvelsi gün bu çalışmalardan ötürü Beşyol durağında metrobüse erişilememesi; Mecidiyeköy, Altunizade ve Uzunçayır’da ilerlemekte güçlük çekilmesi vatandaşları isyan ettirdi. Sosyal medyada “İmamoğlu çok sorumsuz”, “Ekrem gitsin de çile bitsin” paylaşımlarında bulunuldu. Siyasetçiler ile analistler tarafından da bitmeyen otobüs ve metrobüs arızalarının, yenileme çalışmalarının İstanbul halkını bezdirdiğine işaret edildi. İmamoğlu’nun ihmalkâr olduğuna ve yatırımdan kaçınarak halkı mağdur ettiğine dikkat çekildi. İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, İstanbul’da yaz aylarında yapılması gereken çalışmaların okulların açılmasıyla başlatılmasının İBB’nin nasıl bir plansızlık ve vizyonsuzluk içerisinde olduğunu şu sözlerle ortaya koyuyor: “5 yıllık görev süresinin sonuna yaklaşan İBB Başkanı, İstanbul’a hiçbir katkıda bulunmamıştır. Ortaya koyduğu zayıf performansla aslında belediyeciliğin AK Parti’nin işi olduğunu da bir kez daha tüm İstanbullulara göstermiştir. Geride kalan 5 yıl, İstanbullular için de maalesef kayıp dolu yıllar olmuştur. Aziz İstanbullular lütfen müsterih olunuz. Şehrimizin bu kaybettiği yılları geri kazandıracak ve İstanbul’umuzu geleceğe taşıyacak çalışkan, irade ve samimiyet sahibi kadrolar AK Parti’de mevcuttur. Milletimizin takdiri ve AK Parti kadrolarımızın samimi gayretleriyle İstanbul’umuz yeniden ayağa kaldırılacaktır.”

Beceriksizliğin tarihini yazdı

Akit’e konuşan araştırmacı yazar Mustafa Albayrak ise İmamoğlu’nun beceriksizliğin tarihini yazdığının altını çizerek, şunları anlattı: “Bundan bir İstanbullu olarak üzgünüm. İstanbul Nurettin Sözen dönemi dahil bu kadar kötü yönetilmemiştir. Sözen’e İmamoğlu’na verilen imkânlar verilmemişti. İmamoğlu, ne yazık ki hazır belediyeyi viraneye çevirdi. Yandaşlarına ihaleler ve makamlar verdi. Arkadaşının, CHP’li bir ismin mali müşaviri olduğu şirkete otobüs bakım ve onarım ihalesini verdi. Tecrübeli, liyakatli kadroları gönderip yandaşlara görev verdi. İmamoğlu’nun yandaşları da bu işleri beceremiyorlar. Otobüs yangınları, arızaları ortada. Merdivenlerin yürümez hâle geldiği aşikâr. İmamoğlu’nun liyakatlı kadroları tasfiye edip yerine koalisyon yandaşlarını getirmesinden mütevellit sıkıntı çekiliyor. Ancak 5-6 ay kaldı. Dişimizi sıkacağız ve Mart ayında İmamoğlu’ndan kurtulacağız.”

Onun için pr önemli

Gazeteci Yazar Cengiz Alçayır da, İmamoğlu döneminde ulaşım sorununun daha da derinleştiğinden yakınarak, şunları söyledi: “İmamoğlu, iş yapmak yerine iş yapmış gibi görünmeyi tercih ediyor. Personele ‘Ne kadar iş makinesi varsa sahaya sürün’ talimatı vererek ‘İBB çalışıyor’ imajı oluşturmayı amaçlıyor. İmamoğlu telaşlı çünkü imajı kötü. İmamoğlu, kötü imajdan kurtulma derdinde. Kaldırım taşına, cenaze arabasına dahi adını yazdırıyor, çünkü onun için işten çok PR önemli. İmamoğlu, kafasını kaldırıp bakınca AK Parti’nin eserlerini görüyor. Kendi döneminin boş geçtiğini anlıyor ve makyaj belediyeciliği yapmaya yöneliyor. Ne var ki iş işten geçti. İmamoğlu, İstanbul halkının kafasında tatilci, keyifçi, çalışmayan belediye başkanı olarak yerini aldı. Artık İstanbullu hizmetle buluşacağı gün sayıyor. İmamoğlu geldiği gibi gidecek çünkü hiçbir şey yapmadı. Hafızada kalacak eseri yok. Zaten göreve geldiğinde ‘Ben bedava ekmek ve süt dağıtacağım, benden çılgın proje beklemeyin’ dedi. Ekrem İmamoğlu’nun hayatında icraat, plan, hedef yok. Onun kâğıt üstünde yaptığı ihaleleri var. Bu ihalelerin de nerelere, kimlere gittiği belli değil. Bakın ‘Su baskını olmayacak’ iddiasında bulunuyordu. Bunun boş olduğu yağmur yağınca, her yeri su basınca anlaşıldı. Akla Nasreddin Hoca’nın “Kedi buradaysa ciğer nerede’ sorusundan yola çıkarak “Para varsa iş nerede, iş varsa para nerede’ suali geliyor. İstanbul dersini aldı. İmamoğlu’nun beceriksizliği 16 milyona pahalıya patlıyor. İnşallah 2024 Mart ayında yeni bir devir başlayacak.”

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