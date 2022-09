Ekrem ile Mansur arızaya bağladı

HABER MERKEZİ

Hemen her konudaki beceriksizlikleri ile kendisine oy verenler için bile büyük hayal kırıklığına dönüşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez de metro, tramvay ve metrobüs gibi toplu taşıma duraklarındaki yürüyen merdivenlerde yaşanan arızalar nedeniyle büyük tepki çekiyor. Her iki kent genelindeki birçok noktadaki yürüyen merdivenler bakımsızlık ve iş bilmezlik nedeniyle devre dışı kalırken, yürüyen merdivenleri kullanmak zorunda kalan yaşlı, hasta, engelli ve çocuklu yolcular ise artık kronik bir hale dönüşen arızalara tepki göstererek bu soruna bir an çözüm bulmasını istiyor. Beceriksizlikte birbirleriyle yarışan CHP’li İmamoğlu ile Yavaş’ın hizmet anlayışına göndermede bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, dün İstanbul ve Ankara metrolarındaki arızalı yürüyen merdivenlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, “İşte CHP Belediyeciliği bu! Beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyorlar…” ifadelerini kullandı.

Vatandaşa gına geldi

Öte yandan, CHP’li başkanların acizliğinden gına gelen vatandaşlar da İstanbul ve Ankara metrolarındaki yürüyen merdivenlerde ya da asansörlerdeki arızalarla ilgili çektikleri fotoğraf karelerini sosyal medyada paylaşarak, yaşanan rezalete tepki gösterdi.