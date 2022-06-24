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Gündem Ekrem için yas günü! Türkiye'den gidiyor
Gündem

Ekrem için yas günü! Türkiye'den gidiyor

Kar yağısında İstanbulluları esarete terk eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rakı-balık keyfi yaptığı Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, veda mesajı paylaştı. Chilcott'un mesajına yorum yapan vatandaşlar "Ekrem için yas günü!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 16:38:00 -
Ekrem için yas günü! Türkiye'den gidiyor

 yeniakit.com.tr 

Geçmişte istihbarat görevlisi olarak vazife üstlenen ve İstanbul halkı kar felaketini yaşarken, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 3 saat lüks bir balıkçıda keyif süren İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott'un Türkiye'deki görev süresi doluyor.

Veda mesajı yayınlayan Chilcott "Mustafa Kemal Atatürk'ün muhteşem mozolesine çelenk bırakmaktan asla yorulmadım…Bir diplomatı Türkiye'den ayırabilirsiniz ama Türkiye'yi bir diplomattan ayırmak çok zordur. Bu ülkenin kalbimde her zaman özel bir yeri olacak. Karım ve ben geri döneceğiz. Teşekkürler Türkiye ve hoşça kal" ifadelerini kullandı.

"Ekrem için yas günü!"

Vatandaşlar kar yağısında İstanbulluları esarete terk eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rakı-balık keyfi yaptığı İngiliz Büyükelçisi Chilcott'un mesajına vatandaşlar yorum yağmurunda bulundu. 

Vatandaşlar "Ekrem için yas günü!" ifadelerini kullandı. 

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Yorumlar

Doğrucu Davud

ingiliz büyükelçisi ekremi götüremez çünki sömürgeciler vatanına ihanet eden satılmış ve yalakaları kendi ülkelerinde barındırmazlar.bir örnek:ingilizlerin maddi manevi katkı ve destekleriyle uluğ hakan hz.abdülhamid han'a ihanet üstüne ihanet etmiş.sultan hz.lerinin hain darbeden sonra padişahlıktan ayrıldıktan sonra ihtilale yardım ve yataklık yaptığı için korkudan ingiltereye sığınmak isteyen bir hain bırakın ingiltereye gitmeyi kendisine maddi manevi destek olanlar tarafından kovulmuş yüzüne bakan bir ingiliz dahi bulamamıştır.inanmayan tarihi belgelerde bundan daha aşağılık durumlarını tesbit edebililer.

Okur

Ekremi de götürseymiş ya. Bu zavallı elçiler le görüşüyor Yunanistan'a gidiyor garip temaslar görüşmeler bu nedir ya kendini İstanbul cumhur başkanı sanıyor sıradan belediye başkanı.
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