Ekrem için yas günü! Türkiye'den gidiyor

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Geçmişte istihbarat görevlisi olarak vazife üstlenen ve İstanbul halkı kar felaketini yaşarken, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 3 saat lüks bir balıkçıda keyif süren İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott'un Türkiye'deki görev süresi doluyor.

Veda mesajı yayınlayan Chilcott "Mustafa Kemal Atatürk'ün muhteşem mozolesine çelenk bırakmaktan asla yorulmadım…Bir diplomatı Türkiye'den ayırabilirsiniz ama Türkiye'yi bir diplomattan ayırmak çok zordur. Bu ülkenin kalbimde her zaman özel bir yeri olacak. Karım ve ben geri döneceğiz. Teşekkürler Türkiye ve hoşça kal" ifadelerini kullandı.

"Ekrem için yas günü!"

Vatandaşlar kar yağısında İstanbulluları esarete terk eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rakı-balık keyfi yaptığı İngiliz Büyükelçisi Chilcott'un mesajına vatandaşlar yorum yağmurunda bulundu.

Vatandaşlar "Ekrem için yas günü!" ifadelerini kullandı.