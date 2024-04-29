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Gündem Ekrem, Gazze’deki şanlı direnişi 'terörist' ilan etti yandaşlar aklama telaşına düştü! Milli, Karar, Yeni Asya sus pus!
Gündem

Ekrem, Gazze’deki şanlı direnişi 'terörist' ilan etti yandaşlar aklama telaşına düştü! Milli, Karar, Yeni Asya sus pus!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 12:56:00 -
Ekrem, Gazze’deki şanlı direnişi 'terörist' ilan etti yandaşlar aklama telaşına düştü! Milli, Karar, Yeni Asya sus pus!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile fondaş kalemler Rahmi Turan ve Ege Cansen’in ardından CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’unun da Siyonist katliama direnen Hamas’a “terörist” demesi yandaşları panikletti. Emperyalist Batı’nın propaganda aracı CNN İnternational'e konuşan Ekrem İmamoğlu’nun, “Hamas, İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz” şeklindeki skandal açıklaması sonrası benzeri görülmemiş bir otosansüre imza atan besleme medya başını kuma gömdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile fondaş kalemler Rahmi Turan ve Ege Cansen’in ardından CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’unun da Siyonist katliama direnen Hamas’a “terörist” demesi yandaşları panikletti. Emperyalist Batı’nın propaganda aracı CNN İnternational'e konuşan Ekrem İmamoğlu’nun, “Hamas, İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz” şeklindeki skandal açıklaması sonrası benzeri görülmemiş bir otosansüre imza atan besleme medya başını kuma gömdü.

Tüm Türkiye’de infiale sebep olan, Siyonist İsrail’deki gazetelerin ise manşetlerini süsleyen skandal sözleri görmezden gelen Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete ile Davutoğlu’nun fonladığı öne sürülen Karar ve DP güdümündeki Yeni Asya gazetesi, CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun “ümmetin aslanları” Hamas mücahitlerine yönelik “terör” nitelemesini okuyucularından gizledi.

KARANLIK ODA’DA AKLAMA TELAŞI

İmamoğlu’nun propaganda aracı gibi hareket eden ve İBB’den yüz binlerce lira fonlandığı öne sürülen Karanlık Oda TV ise İBB Başkanının Hamas’a yönelik zırvasını tevil etmeye çalıştı.
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti üyelerini İBB meclisine sokan İmamoğlu’nun skandal sözlerini aklama ihalesini alan Oda TV, “ASLINDA NE DEDİ” başlığıyla hazırladığı sipariş haberinde; İmamoğlu’nun Hamas’ı değil 7 Ekim saldırısını terör olayı olarak gördüğünü yazdı.

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