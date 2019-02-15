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Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler

FETÖ soruşturması kapsamında gizli tanık olarak ifade veren Mert, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın yurt dışına nasıl kaçtığını anlattı.

15 Şubat 2019 Cuma 10:50
Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında ifade veren gizli tanık Mert, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın yurt dışına nasıl firar ettiğini savcılıkla paylaştı. Gizli tanık Mert, FETÖ üyelerinin yurt dışına Gürcistan ve Meriç nehri üzerinden firar ettiğini belirterek Dumanlı'nın da Meriç nehri üzerinden yurt dışına firar ettiğini söyledi. Meriç nehrinin suyunun azaldığı bir dönemde yurt dışına kaçtığını söyleyen gizli tanık, FETÖ üyelerinin genellikle Almanya, Kanada ve Yeni Zelanda'ya firar ettiklerini ifade etti.

5'ten sonra terk ediyorlar

Sabah’ın haberine göre; Aranan örgüt mensuplarının saklandığı 'Gaybubet' olarak bilinen evlerle ilgili de güncel bilgileri savcılıkla paylaşan Gizli tanık Mert şu ifadeleri kullandı: "Aranan şahıslar gece saat 05.00'ten sonra evi terk ediyorlar. Saat 08.00'den sonra yeniden eve dönüyorlar. Akabinde evi taşıyarak değiştiriyorlar. Yeni adresleri kendi üzerlerine almıyorlar. Her ilde aynı uygulama yapılıyor. Kesinlikle sitelerden ev tutmuyorlar.

Buzdolabı altı ayrıntısı

Emniyet görevlilerinin yapacağı aramalardan haberdar oluyorlar. Benim bildiğim kadarıyla Marmara Üniversitesi ile ilgili 3 operasyon yapıldı. Örgüt üyeleri 3'ünden de haberdar oldular. Yapılan aramalarda buzdolabı altlarına fazla bakılmıyor. Örgüt üyeleri kendilerine ait dijitaller olan Hard disk, flash bellek ve sim kartları genelde buzdolabı altına atılıyor"

İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası

FETÖ üyelerinin yurtdışına kaçmak için en fazla kullandığı rota Meriç hattı. Türkiye- Yunanistan sınırını oluşturan Meriç nehrinin, Yunanistan sınırını oluşturan 200 kilometrelik bölümü FETÖ'cülerin kaçış güzergâhını oluşturuyor. FETÖ, Edirne'nin Yunanistan sınır hattında, 50 metre genişliğe kadar düşen Meriç Nehri'ni kullanarak Yunan ana karasındaki köylere ulaşabiliyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:50
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. fetö
  4. ekrem dumanlı

YORUM YAZ

  • ahmetahmet6 dk önce
    Erdoğana kaçacak diyordu şerefsiz alçak fetöcüler, kendilerirezil ve sefil bir şekilde kaçtılar.

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