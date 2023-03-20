Ekrem de İstanbul'u satıyor

CHP’de dönen yolsuzluklar karşısında sessizliğe bürünen zillet medyası, her fırsatta “Atatürk kurtardı AKP satıyor” şeklinde kirli bir algı operasyonuna imza atarken, gerçekte ise CHP’li belediye başkanları ele geçirdikleri belediyelerin mülklerini yok pahasına elden çıkarıyor. Göreve geldiği günden beri Ankara’nın taşınmazlarını sistematik bir şekilde satışa sunan Mansur Yavaş’ın ardından, şimdi de 4 yıllık başkanlık süresinde İBB’ye ait 2 milyon metrekarelik arsayı parsel parsel satan CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni yılda da taşınmaz satışına devam ettiği ortaya çıktı.

Hizmette değil satışta yarışıyorlar

Gazeteniz akit, CHP’li belediyelerde yaşanan yağma ve talan düzenini belgelemeye devam ediyor.

Başkentin birikimlerini haraç mezat satan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ardından, yerel seçimler öncesi “İstanbul’u rant kapısı haline getirmeyeceğiz” edebiyatı yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kadim şehri parsel parsel satmaya devam ediyor. Göreve geldiği 4 yıllık süre zarfında toplamda 2 milyon 337 bin 345,95 m2’lik 815 adet taşınmazın satışı için talepte bulunan ve bunun 1 milyon 970 bin 618,11 metrekarelik kısmına tekabül eden 598 adedini yok pahasına elden çıkaran CHP’li İmamoğlu, 2023 yılına da hızlı başladı. İmamoğlu’na bağlı İBB Emlak Şube Müdürlüğü ile Mesken Şube Müdürlüğü’nün yeni yılla birlikte onlarca taşınmazı yok pahasına satarak elden çıkardığı ortaya çıktı.

Ne var ne yok elden çıkarıyor

Bugüne kadar aralarında çocuk parkları, yeşil alanlar, metro istasyonu olarak ayrılan yerler, cami yapımına tahsis edilen araziler ve içerinde yetişkin ağaçların olduğu toplam 815 adet taşınmaz için satış kararı alan İmamoğlu yönetiminin, 2023 yılı içerisinde satışa çıkardığı İBB’ye ait mülklerden bazıları şöyle:

Pendik İlçesi, Kaynarca Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 10689 ada, 3 numaralı parselde bulunan 734,66 m² alanlı taşınmazın satış ihalesi, 15 Mart’ta, 4 milyon 785 bin 600 TL 15 kuruş muhammen bedelle yapıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 4910 ada, 6 sayılı parselde bulunan ve muhammen bedeli 7 milyon 410 bin TL olarak belirlenen 347 m² alanlı taşınmazın satış ihalesi 15 Mart’ta gerçekleşti.

İmamoğlu’na bağlı Emlak Şube Müdürlüğü’nce 8 Mart’ta gerçekleşen “taşınmaz satışı ihalesinde,” Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi 6045 ada, 22 parselde bulunan arsa 2 milyon 16 bin lira ile başlayan ihaleyle elden çıkarıldı.

Yine, Pendik İlçesi Dolayoba mahallesinde 10414 ada 9 parselde bulunan arsanın satışı 8 Mart’ta düzenlenen ve 2 milyon 226 bin 600 ile başlayan açık artıma usulü ihaleyle gerçekleşti.

Mali dengeyi bozdu arsalara sarıldı

Hizmet yerine şov peşinde koşan İmamoğlu, bozulan mali dengeyi 16 milyon İstanbullunun hakkı olan taşınmazları satarak gidermeye çalışıyor.

İmamoğlu’nun talimatıyla harekete geçen İBB Mesken Şube Müdürlüğü, 1 Şubat’ta gerçekleşen ihalede Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi 700 Ada 51 Parsel ile Üçşehitler Mahallesi 926 ada 8 parsel sayılı taşınmazları 4 milyon 445 bin 300 TL’den satışa sundu.

Beyoğlu ilçesi Sururi Mahallesi 852 Ada, 4 parseldeki arsada bulunan İBB hissesine, Emlak Şube Müdürlüğü tarafından 1 Şubat’ta düzenlenen ihalede 1 milyon 064 TL fiyat biçildi.

Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi 2183 Ada, 2 numaralı parseldeki arsa için 1 Şubat’ta gerçekleşen ihalede 2 milyon 805 bin TL fiyat biçildi.

İBB Emlak Şube Müdürlüğü’nce 11 Ocak’ta gerçekleşen ihalelerde ise Pendik İlçesi Şeyhli Mahallesi, 7588 ada, 5 sayılı parseldeki 536 m² alanlı taşınmaz ile Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 802 ada, 3 parselde bulunan 1.000 m² alanlı taşınmazlar satıldı. İki taşınmaz için 20 milyon 686 bin 760 TL istendi.

04 Ocak’ta, İBB Mesken Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen ihalede ise Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8863 ada, 17 sayılı parseldeki 178,40 m² alanlı taşınmazın satışı için 2 milyon 361 bin 600 TL muhammen bedel belirlendi.