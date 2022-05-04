Ekrem de HDP’yi masa altına sakladı

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Cumhurbaşkanı adayı pozlarıyla gezilerine devam eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize’de şark kurnazlığına soyunarak, HDP’nin ismini ve desteğini gizledi. Ramazan Bayramını bahane ederek çıktığı Karadeniz turu kapsamında Rize’yi ziyaret eden CHP’li İmamoğlu, bir avuç yandaşa hitaben yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür ederken, İBB başkanlığını koltuğunu borçlu olduğu HDP’nin ise ismini gizledi. Eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Semih ve kızı Beren İmamoğlu ile birlikte çıktığı Karadeniz turu kapsamında Rize’yi ziyaret eden CHP’li İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada büyük bir kurnazlık örneği sergiledi. Yerel seçimler öncesi ittifak yaptığı PKK’nın siyasi kanadı HDP’ye seçim diyeti ödemek için İBB’yi Kandil’in keleşli militanları ile dolduran, PKK tutuklusu Selahattin Demirtaş ile terörist Sakine Cansız’ın kitaplarını sattığı İstanbul Kitapçısı’nın adeta terör kütüphanesine dönüştüren İmamoğlu, Rize ziyareti sırasında halkın tepkisini çekmemek adına HDP ile yaptığı kirli işbirliğini gizledi.

CHP’ye, İP’e var, HDP’ye teşekkür yok

Kendisini karşılayan bir avuç yandaşa hitaben yaptığı konuşmada İstanbul’a yüksek bir oy oranıyla seçildiğini anımsatan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür ederken, koltuğunu borçlu olduğu HDP’nin ise ismini gizledi. İBB Başkanı seçildikten sonra iki kez Diyarbakır’a giderek kendisini başkanlık koltuğuna oturtan HDP’ye teşekkür eden İmamoğlu’nun, Rize ziyareti sırasında halkın tepkisinin çekmemek adına HDP’nin adını gizlemesi, İmamoğlu tipi şark kurnazlığı olarak yorumlandı.

Rizelilerden Ekrem'e anlamlı destek (!)

Öte yandan, CHP’li İmamoğlu’nun bayramlaşma adı altında düzenlediği mitinge, Rizeliler ilgi göstermezken, miting alanın tam karşısına, “Kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri“ yazılı pankart asılması dikkatlerden kaçmadı.