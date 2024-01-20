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Siyaset Ekrem batırdıkça batırıyor! İSPARK can çekişiyor
Siyaset

Ekrem batırdıkça batırıyor! İSPARK can çekişiyor

Yeniakit Publisher
2024-01-20 12:59:00 - 2024-01-20 13:01:49

İBB’ye bağlı iştiraklerden İSPARK adeta can çekişiyor. İmamoğlu göreve gelmeden önce 4 milyar euroya kadar yükselen değeriyle dikkat çeken İSPARK, 2023’te tam 5 kez zamlanmasına rağmen yılı ciddi bir zararla kapattı. Peki, böyle giderse ne olacak?

“Her şey çok güzel olacak” dediler, başarısızlıklarla dolu 4.5 yılın bedelini vatandaşın sırtına yüklediler. Göreve gelmeden İmamoğlu, önce İSPARK’ın zarar ettiğini ileri sürmüş ve “nasıl zarar eder” diye sormuştu. 2023 yılı sonunda İSPARK'ın zararı 29 milyon 918 bin TL, öz kaynaklar toplamının ise eksi 17 milyon 594 bin TL olduğu açıklandı.

Peki İSPARK’ı hangi giderleri iflasın eşiğine sürükledi?

İstanbul Tiaret Üniversitesi öğretim üyesi ve ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı iştirakin giderlerini Akit mikrofonuna açıkladı. Ilıcalı zarar tablosuna ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu.

2018'de otoparklardan İBB'ye işletme payı olarak aktarılan para 54 milyon 550 bin liraydı. 2022'de ise bu rakam 68 milyon 818 bin liraya yükseldi. Ekrem İmamoğlu yapılanlara zam demek yerine “finansal düzenleme” demeyi tercih etti.

CHP belediyeciliğinin İstanbul’da da sınıfta kaldığının ispatı olan İSPARK, bakalım iflas bayrağını çekmekten nasıl kurtulacak!

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