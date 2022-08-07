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Spor Ekranların yeni yüzü çok sert başladı!
Spor

Ekranların yeni yüzü çok sert başladı!

Beşiktaş sezona 3 puanla başladı. Kendi evinde Kayserispor'u ağırlayan siyah-beyazlılar maçın son dakikasında attığı golle taraftarını mutlu etti. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, bir türlü topu ağlarla buluşturamadı. Üçüncü bölgedeki sorunları nedeniyle bitiricilik konusunda zorlanan Beşiktaş'a bir eleştiri de Fırat Aydınus'tan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 13:30:00 -
Ekranların yeni yüzü çok sert başladı!

Beşiktaş sezona 3 puanla başladı. Kendi evinde Kayserispor'u ağırlayan siyah-beyazlılar maçın son dakikasında attığı golle taraftarını mutlu etti. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, bir türlü topu ağlarla buluşturamadı. Üçüncü bölgedeki sorunları nedeniyle bitiricilik konusunda zorlanan Beşiktaş'a bir eleştiri de Fırat Aydınus'tan geldi. 

Beşiktaş, Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı. Karşılaşmada üstün bir oyun oynayan siyah-beyazlılarda bazıları takımı beğense de bazıları da eleştiriler yaptı. Beşiktaş'ın daha bitirici bir takım olması gerektiğini savunan Fırat Aydınus, ilginç ifadeler kullandı.

"YAKARLAR!"

"Beşiktaş taraftarı sonuç bekliyor. Her takımın taraftarının bir profili vardır ve Beşiktaş taraftarı sabırlıdır. Ancak sabrın bittiği noktada gemileri değil limanı yakarlar. Beşiktaş'ın şu görüntüsünün şampiyonluk için yeterli olmadığını taraftarlar da görmüştür bugün."

"HERHALDE HOCA BİR GÖNDERME YAPTI"

"Maç 11'e 10 devam ederken bile Beşiktaş, rakibine pozisyon verdi. Ismael'in dediği gibi Welinton ve Josef takıma dönünce defansif anlamdan düzelecektir ancak Emirhan'ı eksikler arasında saymasını anlayamadım. Onun geri dönme şansı yok sonuçta. Herhalde hoca bir gönderme yaptı."

 

 

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